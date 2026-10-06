به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار فروش و استقبال مخاطبان از کتاب‌های انتشارات امیرکبیر در هفته اول مهرماه، «خونابه میناب» در کنار شماری از آثار شناخته‌شده ادبیات ایران و جهان توانست در جمع عناوین پرفروش این انتشارات قرار بگیرد.

در این فهرست، «صد سال تنهایی» اثر گابریل گارسیا مارکز، «نگاهی به تاریخ جهان» نوشته جواهر لعل نهرو، «کمدی الهی» اثر دانته و آثاری از آلبرتو مانگوئل، نویسنده «کتابخانه در شب»، نیز از جمله کتاب‌هایی هستند که با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده‌اند.

در میان آثار ایرانی این فهرست، «خونابه میناب» یکی از عناوینی است که توانسته جای خود را در میان کتاب‌های پرفروش مهرماه باز کند. در کنار این اثر، «قلعه حیوانات»، «خالکوبی»، «یک عاشقانه آرام»، «چمنزارهای بهشت» اثر جان اشتاین‌بک و «هه‌ژار که بود و چگونه هه‌ژار شد؟» نیز در فهرست پرفروش‌های این ماه قرار دارند.

حضور هم‌زمان آثار داستانی ایرانی و ترجمه‌شده در این فهرست، از تنوع انتخاب مخاطبان در میان آثار ادبی و تاریخی حکایت دارد؛ از رمان‌های کلاسیک و شناخته‌شده ادبیات جهان تا آثاری از نویسندگان ایرانی که در ماه گذشته مورد توجه کتاب‌خوان‌ها قرار گرفته‌اند.

«خونابه میناب» در حالی در جمع پرفروش‌های مهرماه انتشارات امیرکبیر قرار گرفته است که این فهرست، تصویری از انتخاب مخاطبان این انتشارات در آغاز فصل جدید فعالیت کتاب‌فروشی‌ها ارائه می‌دهد.