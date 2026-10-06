به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نشست مجمع نمایندگان ملت مبعوث طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در قم برگزار خواهد شد و اعضای این مجمع در جریان برگزاری این نشست در چهار جلسه تخصصی به بررسی موضوعات مهم کشور می‌پردازند.



وی افزود: در این نشست‌ها مسائل مهم و مبتلابه مردم با حضور متخصصان حوزوی و دانشگاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ابعاد مختلف موضوعات مطرح‌شده از منظرهای تخصصی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای حل آنها ارائه شود.



روانبخش ادامه داد: اعضای مجمع نمایندگان ملت مبعوث در کارگروه‌های تخصصی ضمن بررسی مسائل مهم کشور، از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان حوزه و دانشگاه بهره می‌گیرند و بر اساس مباحث مطرح‌شده، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات را تدوین می‌کنند.



وی بیان کرد: نتایج بررسی‌های انجام‌شده در این کارگروه‌ها پس از جمع‌بندی در اختیار قوه مجریه قرار می‌گیرد تا زمینه پیگیری و اقدام برای حل و فصل مسائل و مشکلات مورد بررسی فراهم شود.



نایب‌رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث گفت: برنامه‌ریزی انجام‌شده برای این نشست شامل چهار جلسه تخصصی است که اعضای مجمع در هر یک از آنها یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه را بررسی خواهند کرد.



روانبخش افزود: نخستین نشست تخصصی به موضوع ساماندهی زمین و مسکن اختصاص دارد و در این جلسه ابعاد مرتبط با این حوزه با حضور متخصصان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



وی ادامه داد: ساماندهی بازار ارز موضوع دومین نشست تخصصی اعضای مجمع نمایندگان ملت مبعوث است و راهکارهای مرتبط با این موضوع نیز در چارچوب مباحث تخصصی این جلسه بررسی می‌شود.



روانبخش گفت: سومین جلسه به موضوع ساماندهی حقوق و دستمزد اختصاص دارد و اعضای مجمع با بهره‌گیری از دیدگاه متخصصان حوزوی و دانشگاهی، مسائل مرتبط با این حوزه را مورد بررسی قرار می‌دهند.



نایب‌رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث اظهار کرد: چهارمین نشست تخصصی نیز با محوریت موضوع عفاف و حجاب برگزار می‌شود و این موضوع در دستور کار اعضای مجمع قرار خواهد گرفت.



روانبخش افزود: این چهار نشست تخصصی در جریان حضور اعضای مجمع نمایندگان ملت مبعوث در قم و طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و هر جلسه به بررسی یکی از موضوعات تعیین‌شده اختصاص دارد.



وی بیان کرد: رویکرد این نشست‌ها بررسی مسائل مهم کشور در کارگروه‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت متخصصان حوزوی و دانشگاهی برای تدوین راهکارهای قابل ارائه به قوه مجریه است.



روانبخش گفت: نتایج مباحث و بررسی‌های صورت‌گرفته در این نشست‌ها پس از تدوین راهکارهای مربوط، در اختیار قوه مجریه قرار خواهد گرفت تا اقدامات لازم برای حل و فصل مسائل مطرح‌شده دنبال شود.