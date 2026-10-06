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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

نیروهای ویژه سپاه برای شرکت در رزمایش شانگهای وارد بلاروس شدند

نیروهای ویژه سپاه برای شرکت در رزمایش شانگهای وارد بلاروس شدند

تیم نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به نمایندگی از نیروهای مسلح کشورمان، برای شرکت در رزمایش مشترک ضدتروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، واردکشور بلاروس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: تیم نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به نمایندگی از نیروهای مسلح کشورمان، برای شرکت در رزمایش مشترک ضدتروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، واردکشور بلاروس شد.

در شرایطی که دشمنان و کشورهای غربی و اروپایی در تلاش برای کاهش ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه هستند، حضور در این رزمایش در ادامه تعاملات راهبردی کشورمان با اعضای سازمان همکاری شانگهای انجام می‌شود.

تیم نیروهای ویژه نیروی زمینی سپاه به منظور انتقال تجربه در کنار نیروهای کشورهای عضو، برای شرکت در این رزمایش به کشور بلاروس اعزام شد

سال گذشته نیز نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی شبستر، به‌عنوان چهارمین کشور میزبان، مسئولیت برگزاری این رزمایش ضدتروریستی را بر عهده داشت. این میزبانی، اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

کد مطلب 6969547
محسن صمیمی

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