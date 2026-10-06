به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب ظهر سه شنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بوشهر با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، جمله ایشان درباره کتاب را یادآور شد که می فرمایند: کتاب با وجود گسترش ابزارهای ارتباطی جدید همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و هرچه جامعه پیشرفت کند، نیاز به کتاب بیشتر خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی کتابخانه‌های عمومی شهرستان بوشهر افزود: در سال‌های اخیر در حوزه زیرساخت، بازطراحی و شاداب‌سازی فضاهای کتابخانه‌ای اقدامات مؤثری انجام شده و بیشتر کتابخانه‌های شهرستان از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند.

راهب، توجه به کودکان و نوجوانان را از اولویت‌های اصلی کتابخانه‌های عمومی دانست و گفت: حدود ۶۵ درصد اعضای کتابخانه‌های عمومی استان زیر ۱۸ سال هستند و این موضوع نشان می‌دهد که بخش مهمی از سرمایه‌گذاری فرهنگی کتابخانه‌ها بر این گروه سنی متمرکز است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر ادامه داد: اگر قرار است کتاب وارد زندگی مردم شود، این اتفاق باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود و در کنار کودکان و نوجوانان، خانواده‌ها نیز در برنامه‌های کتابخانه‌ای مشارکت داشته باشند.

وی گفت: ارتباط کتابخانه با مدرسه اکنون در برخی موارد به همت معلمان و کتابداران علاقه‌مند شکل گرفته، اما این ارتباط نباید صرفاً به ظرفیت‌های فردی وابسته باشد و لازم است با همکاری آموزش و پرورش، سازوکاری مشخص برای توسعه آن ایجاد شود.

ضرورت توجه به پیوست فرهنگی

راهب همچنین بر ضرورت توجه به پیوست فرهنگی در طرح‌های شهرسازی تأکید کرد و افزود: در طراحی محلات و فضاهای عمومی باید برای کتابخانه، کتابخوانی و فعالیت‌های فرهنگی نیز جایگاه مشخصی در نظر گرفته شود.

وی توسعه کتابخانه‌های سیار را از دیگر راهکارهای گسترش عدالت فرهنگی عنوان کرد و گفت: در همه محلات امکان ایجاد کتابخانه مستقل وجود ندارد، اما می‌توان با استفاده از کتابخانه‌های سیار، خدمات کتابخانه‌ای را به مناطق کم‌برخوردار و محلاتی مانند تنگک، ریشهر و سرتل رساند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر همچنین از پیگیری برای تأمین و تجهیز یک وسیله نقلیه مناسب برای راه‌اندازی کتابخانه سیار در شهرستان خبر داد و بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات موجود در این زمینه تأکید کرد.

توسعه کتابخانه‌های سیار، دسترسی آسان‌تر مردم محلات کم‌برخوردار به خدمات کتابخانه‌ای و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی برای ترویج کتابخوانی، از مهم‌ترین محورهای نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بوشهر بود؛ نشستی که بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی برای گسترش عدالت فرهنگی و نهادینه‌کردن فرهنگ کتابخوانی تأکید داشت.