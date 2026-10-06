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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

غارهای تازه کشف شده اردبیل شناسنامه‌دار می‌شوند

غارهای تازه کشف شده اردبیل شناسنامه‌دار می‌شوند

اردبیل- سرپرست معاون محیط زیست طبیعی تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در راستای صیانت از میراث طبیعی، صدور شناسنامه برای غارهای جدیدکشف‌شده در استان، در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مهدی زاده پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از غارهای اردبیل اظهار کرد: در راستای صیانت از میراث طبیعی و تنوع زیستی شناسایی، مستندسازی و صدور شناسنامه برای غارهای جدید کشف‌شده در سطح استان در دستور کار اداره کل حفظت محیط زیست استان اردبیل قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت غارها به عنوان پناهگاه‌های زیستی و ذخایر زمین‌شناختی، افزود: غارهای استان اردبیل به عنوان بخشی از سرمایه‌های طبیعی و اکولوژیک منطقه نیازمند مدیریت اصولی و حفاظتی دقیق‌ هستند که ارزیابی دقیق پتانسیل‌های موجود، بستری را برای مدیریت علمی و در صورت ظرفیت‌سنجی، بهره‌برداری ضابطه‌مند و پایدار فراهم می‌آورد.

سرپرست معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل همچنین به دوم مهر ماه روز ملی غار پاک اشاره کرد و گفت: ۳ غار ورگه سران، داشکسن، شینیدان در شهرستان سرعین، مشگین شهر و نمین به همت دوستداران طبیعت و همکاران اداره حفاظت محیط زیست در راستای ضرورت و فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی‌های عمومی و همچنین انجام تکالیف قانونی پاکسازی شدند

کد مطلب 6969619

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