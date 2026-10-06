تأکید جمعی از نمایندگان بر لزوم رفع مشکلات زیرساختی روستاها و عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیمپور، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را به شرح زیر قرائت کرد:
تذکر ۲۵ نفر از نمایندگان به دستگاههای اجرایی درباره مشکلات روستاییان و عشایر، از جمله مسائل مربوط به مدارس عشایری، ضرورت تأمین پنلهای خورشیدی، رسیدگی به جادههای دسترسی عشایر و روستاییان، مشکلات مرتبط با تلفن همراه، آب و برق، تأکید بر عدم انحلال سازمان امور عشایر، اعمال بیمه تأمین اجتماعی برای شوراهای اسلامی روستاها، تأمین ایابوذهاب دانشآموزان و کمکهزینه رفتوآمد معلمان، توجه به تکمیل مدارس روستایی و عشایری، ضرورت توجه به طرحهای هادی روستاها، رسیدگی به اماکن ورزشی روستاها، تجهیز کتابخانهها و همچنین لزوم گازرسانی به روستاها.
همچنین عباس بیگدلی در تذکری به وزارت جهاد کشاورزی، بر ضرورت رفع مشکلات موجود در زمینه تولید کشمش که کشاورزان و تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، تأکید کرد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیمپور، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را به شرح زیر قرائت کرد:
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