سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از متصدیان واحدهای صنفی طلافروشی مبنی بر کلاهبرداری از آنان از طریق فروش طلای تقلبی، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار مأموران اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات تخصصی پلیس مشخص شد متهم با شگردی خاص، انگشترهای طلای مردانه را به صورت تقلبی تهیه و سپس با ارائه فاکتورهای جعلی، آن‌ها را به طلافروشان سطح شهرستان خمینی‌شهر و اصفهان می‌فروخته است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و هوشمندانه کارآگاهان پلیس برای شناسایی این فرد، تصریح کرد: با تکمیل شدن تحقیقات و شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران طی یک عملیات ضربتی وی را دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ سبحانی از کشف تعداد قابل‌توجهی انگشتر طلای تقلبی در بازرسی از مخفیگاه متهم خبر داد و گفت: در این پرونده تاکنون ۸ نفر مال‌باخته شناسایی شده‌اند که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، متهم در مجموع بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از این افراد کلاهبرداری کرده است.

وی با اشاره به اعتراف صریح متهم به بزه انتسابی، خاطرنشان کرد: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر به تمامی متصدیان واحدهای صنفی به‌ویژه طلافروشان توصیه کرد: هنگام انجام معاملات با افراد ناشناس، هوشیاری و دقت لازم را داشته باشند و از اصالت طلا و فاکتورهای ارائه‌شده اطمینان حاصل کنند؛ همچنین در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.