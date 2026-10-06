به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در دهمین دوره «۴۳_۲۰» در مجموع ۲۰ نشست تخصصی با حضور استادان، صاحب‌نظران و چهره‌های حوزه سینما برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با تهیه کارت ویژه، در تمامی نشست‌های این مجموعه حضور داشته باشند.

شرایط حضور در این نشست‌ها به شرح زیر است:

۱. تهیه کارت ویژه الکترونیک

نام‌نویسی اینترنتی برای حضور در تمامی نشست‌ها از روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه تا چهارشنبه ۲۲ مهرماه از طریق سامانه آموزش انجمن به نشانی amoozesh.iycs.ir یا وب‌سایت انجمن به نشانی iycs.ir امکان‌پذیر است.

هزینه اصلی کارت ویژه برای حضور در تمامی نشست‌ها ۵ میلیون تومان است که با توجه به گروه‌های مختلف مخاطبان، تخفیف‌های ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است.

امتیازات دریافت کارت ویژه عبارت‌اند از:

گواهی شرکت در نشست‌ها، مشروط به حضور کامل در حداقل ۱۵ نشست

بهره‌مندی از تخفیف ۳۰ تا ۷۰ درصدی در تهیه کارت ویژه

پذیرایی روزانه از طریق شارژ کارت الکترونیک

امکان استفاده رایگان از سانس آخر فیلم‌های جشنواره (سانس ۲۱ تا ۲۳)

تخفیف‌های ویژه کارت «۴۳_۲۰»:

مربیان دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران و فیلمسازان بخش مسابقه جشنواره می‌توانند با تخفیف ۷۰ درصدی، به مبلغ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هنرجویان انجمن سینمای جوانان ایران و پژوهشگران همایش مطالعات با تخفیف ۶۰ درصدی، به مبلغ ۲ میلیون تومان می‌توانند در این نشست‌ها شرکت کنند.

اعضای کانون فارغ‌التحصیلان و باشگاه مخاطبان نیز با تخفیف ۵۰ درصدی، به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دانشجویان رشته‌های هنری و اهالی رسانه نیز با تخفیف ۴۰ درصدی، به مبلغ ۳ میلیون تومان می‌توانند در این دوره شرکت کنند.

سایر متقاضیان نیز در صورت تهیه کل پکیج نشست‌ها با تخفیف ۳۰ درصدی، به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان امکان حضور در این نشست‌های تخصصی را کسب می‌کنند.

پس از تأیید نام‌نویسی، پیامک تأییدیه در ساعات اداری برای متقاضی ارسال خواهد شد. کارت نشست‌ها نیز پس از صدور، به‌صورت الکترونیکی به شماره تلفن همراه ثبت‌شده در زمان نام‌نویسی ارسال می‌شود. لازم است متقاضی پس از باز کردن لینک دریافت کارت، از کارت الکترونیکی خود تصویر تهیه کند.

لینک ثبت نام: https://amoozesh.iycs.ir/dashboard/paymentForm/festival-meeting/register

۲. تهیه کارت موقت؛ کارت تک‌نشست

علاقه‌مندانی که امکان تهیه کارت ویژه را ندارند، می‌توانند از روز شنبه ۲۵ مهرماه، به‌صورت حضوری و در محل برگزاری نشست‌ها، برای تهیه کارت تک‌نشست اقدام کنند.

هزینه هر کارت تک‌نشست ۲۵۰ هزار تومان است و خرید آن، در صورت وجود ظرفیت خالی در سالن، حداکثر تا دو ساعت پیش از آغاز هر نشست امکان‌پذیر است.

کارت‌های تک‌نشست تنها در صورت وجود ظرفیت خالی قابل خریداری هستند و شامل امتیازات کارت ویژه، از جمله شارژ روزانه برای تهیه غذا و بلیت رایگان سانس آخر فیلم‌های جشنواره، نیستند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره‌های زیر تماس بگیرند:

تلفن: ۸۶۰۸۴۷۱۰ – ۸۶۰۸۴۶۱۱ – ۸۶۰۸۴۸۰۱، داخلی ۳۰۹

موبایل: ۰۹۱۰۷۶۲۶۴۷۲

ایمیل: amoozesh.iycs@gmail.com

سامانه آموزش: amoozesh.iycs.ir