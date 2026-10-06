معاون فرهنگی سپاه هفته فراجا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار حسین معروفی معاون فرهنگی اجتماعی و رسانه سپاه در پیامی هفته فراجا را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم



سردار سرتیپ دوم پاسدار برادر سعید منتظرالمهدی



معاون محترم فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران



سلام علیکم



اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم!



هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ تجلی‌گاه شکوه مجاهدت‌های خاموش و ایثار مومنانه غیورمردانی است که ردای مقدس حراست از «نظم، ثبات و آسایش عمومی» را بر تن آراسته‌اند.



«امنیت» در اندیشه اصیل انقلاب اسلامی، موهبتی الهی و زیرساخت تمدنی بالندگی، تعالی فرهنگی، پویایی اجتماعی و شکوفایی استعدادهای مادی و معنوی یک ملت به شمار می‌رود. از این منظر، تاروپود ماهیت رسالت انتظامی کشور با زیست اجتماعی و فرهنگی مردم درهم تنیده است.



در این میان، نقش راهبردی و بی‌بدیل «معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا» در پیوندزدن «اقتدار امنیتی» به «نفوذ کلام و الفت اجتماعی»، ترجمان عینی شکل‌گیری پلیس در تراز تمدن اسلامی است. بی‌تردید صیانت از سرمایه اجتماعی، تعمیق اعتماد متقابل میان جامعه و حافظان نظم، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی و تقدم پیشگیری هوشمندانه و جامعه‌محور بر اقدامات قهری، افق‌های نوینی را در مسیر دستیابی به امنیت مردم‌پایه گشوده است.



تقارن نگاه حرفه‌ای پلیس با مکارم اخلاقی، کرامت انسانی و مردم‌داری مشفقانه، همان سلوک عزت‌آفرینی است که در مکتب امامین فقید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام متبلور بوده و جان‌مایه آرامش و احساس امنیت در پیکره ایران عزیز می‌باشد.



اینجانب با ادای احترام به پیشگاه شهدای مظلوم و گلگون‌کفن نظم و امنیت و تجلیل از ایثار جانبازان سرافراز این عرصه، فرارسیدن هفته فراجا را به جنابعالی و همکاران پرتلاش و صاحب‌فکر حوزه فرهنگی و اجتماعی تبریک عرض می‌نمایم.



دوام توفیقات الهی جنابعالی و مجموعه غیور فراجا را در استمرار خدمت مخلصانه، حفاظت از حریم آرامش مردم و اعتلای نام مقدس جمهوری اسلامی ایران ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و تحت زعامت حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.



معاون فرهنگی اجتماعی و رسانه سپاه

سرتیپ پاسدار حسین معروفی