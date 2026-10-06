سلیمی: ثبت استیضاح عراقچی به معنای قرار گرفتن آن در دستورکار مجلس نیست

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ثبت درخواست استیضاح سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در سامانه مجلس اظهار کرد: برخی از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر امور خارجه هستند و درخواست خود را در سامانه مجلس ثبت کرده‌اند.



وی تأکید کرد: ثبت درخواست استیضاح در سامانه مجلس، لزوماً به معنای ارجاع آن به هیئت‌رئیسه مجلس و قرار گرفتن در دستورکار صحن علنی نیست.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید میان ثبت درخواست استیضاح در سامانه مجلس و قرار گرفتن آن در دستورکار صحن علنی تفکیک قائل شد و لازم است به این نکته توجه دقیق شود.