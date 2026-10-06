  1. سیاست
  2. مجلس
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

سلیمی: ثبت استیضاح عراقچی به معنای قرار گرفتن آن در دستورکار مجلس نیست

سلیمی: ثبت استیضاح عراقچی به معنای قرار گرفتن آن در دستورکار مجلس نیست

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تاکید کرد: ثبت درخواست استیضاح وزیر خارجه لزوماً به معنای ارجاع آن به هیئت‌رئیسه و قرار گرفتن در دستورکار صحن علنی مجلس نیست.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ثبت درخواست استیضاح سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در سامانه مجلس اظهار کرد: برخی از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر امور خارجه هستند و درخواست خود را در سامانه مجلس ثبت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: ثبت درخواست استیضاح در سامانه مجلس، لزوماً به معنای ارجاع آن به هیئت‌رئیسه مجلس و قرار گرفتن در دستورکار صحن علنی نیست.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید میان ثبت درخواست استیضاح در سامانه مجلس و قرار گرفتن آن در دستورکار صحن علنی تفکیک قائل شد و لازم است به این نکته توجه دقیق شود.

کد مطلب 6969706
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهریاری IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      به جای وزیر امور خارجه وزیر جهاد کشاورزی را استیضاح کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها