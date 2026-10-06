به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب گرایلو، سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان مازندران اظهار کرد: پس از دریافت پیام اضطراری از طریق سامانه ۱۵۵۰ درباره گرفتار شدن یک قایق صیادی با سه سرنشین و ناتوانی آنان برای بازگشت به ساحل، عملیات امدادرسانی در دستور کار مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی بندر نوشهر قرار گرفت.

وی افزود: در پی این حادثه، شناور ناجی ۶ به موقعیت اعلام‌شده اعزام شد و تیم امداد و نجات پس از حضور در محدوده خط هشت چالوس، در فاصله حدود پنج مایلی غرب بندر نوشهر، قایق گرفتار شده را شناسایی و هر سه سرنشین آن را به سلامت از منطقه خارج کرد.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با اشاره به وضعیت یکی از سرنشینان گفت: این فرد در جریان حادثه از ناحیه دست و بینی آسیب دیده بود که پس از انتقال افراد نجات‌یافته به بندر نوشهر، اقدامات اولیه درمانی توسط تیم HSE انجام شد و مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان انتقال یافت.

گرایلو با تأکید بر آمادگی تیم‌های جست‌وجو و نجات دریایی برای امدادرسانی به شناورهای مضطر، از دریانوردان خواست در صورت مواجهه با هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری در آب‌های ساحلی مازندران، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان از طریق سامانه ۱۵۵۰ به مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی بندر نوشهر اطلاع دهند.