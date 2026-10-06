هاشمی: اشتغال، شرط ماندگاری جوانان در روستاهاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعدازظهر سه‌شنبه در مراسم محوری روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: ایجاد اشتغال مهم‌ترین عامل ماندگاری جمعیت جوان در روستاهاست و دهیاران باید در کنار پیگیری امور عمرانی و خدماتی، برای رونق اقتصادی روستاها نیز برنامه داشته باشند.

وی افزود: دهیاران باید به عنوان موتور محرک اقتصاد روستاها، ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه را شناسایی و از ظرفیت تسهیلات ارزان‌قیمت، مشاغل خانگی و طرح‌های تولیدی برای ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کنند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه زیرساخت به تنهایی نمی‌تواند مانع مهاجرت جوانان شود، گفت: حتی اگر آب، گاز، طرح هادی، راه، سالن ورزشی و سایر زیرساخت‌ها در روستا فراهم باشد، اما شغلی برای جوانان وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار ماندگاری جمعیت را داشت.

هاشمی ادامه داد: خروج هر جوان از روستا و ورود او به زندگی شهری، بازگشت وی را دشوار می‌کند، بنابراین باید پیش از مهاجرت، زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی جوانان در روستاها فراهم شود.

وی با اشاره به نقش روستاییان در تأمین نیازهای جامعه بیان کرد: بخش قابل توجهی از محصولاتی که در سفره مردم قرار می‌گیرد، حاصل تلاش روستاییان است و این جامعه با وجود محدودیت‌های موجود، از وفادارترین اقشار کشور به شمار می‌رود؛ از این رو باید رفع مشکلات آنان با جدیت دنبال شود.

زرشک؛ محصولی که نباید خام‌فروشی شود

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه زرشک در اقتصاد کشاورزی استان اظهار کرد: زرشک از محصولات شاخص خراسان جنوبی است و با توجه به دشواری فرآیند تولید و برداشت آن، حمایت از کشاورزان و توسعه صنایع تبدیلی این محصول باید به طور جدی دنبال شود.

هاشمی گفت: خراسان جنوبی حدود ۹۸ درصد زرشک بی‌دانه جهان را تولید می‌کند و کشاورز برای برداشت این محصول باید دو سال انتظار بکشد؛ بنابراین نمی‌توان اجازه داد محصول حاصل از دسترنج دو ساله کشاورزان با قیمت نامناسب خریداری شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از قیمت زرشک افزود: پیگیری‌های لازم برای تعیین قیمت مناسب این محصول انجام شده و در صورت پایین بودن قیمت بازار از سطح مورد انتظار، سازوکارهای حمایتی برای جلوگیری از زیان کشاورزان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

استاندار خراسان جنوبی توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی زرشک را از اولویت‌های استان دانست و گفت: باید از خام‌فروشی این محصول فاصله گرفته و با ایجاد زنجیره ارزش، سهم کشاورزان از ارزش واقعی محصول را افزایش دهیم.

۱۸ همت اعتبار برای زیرساخت‌های خراسان جنوبی

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند اجرای پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی اظهار کرد: با همراهی نمایندگان استان و پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبارات قابل توجهی برای طرح‌های زیربنایی استان جذب شده و روند اجرای راه‌آهن نیز شتاب گرفته است.

وی افزود: طی دو سال گذشته حدود ۱۸ همت از محل وزارت راه و شهرسازی برای بخش‌های مختلف استان اختصاص یافته که ۸.۲ همت آن مربوط به راه‌آهن، ۴.۲ همت برای راهداری، ۲.۳ همت برای زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن و حدود چهار همت نیز برای بهسازی و دوبانده‌سازی راه‌ها بوده است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر اهمیت مرز یزدان در توسعه مناسبات اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: این مرز تنها متعلق به یک شهرستان نیست و فعال شدن آن می‌تواند موجب رونق اقتصادی منطقه و روستاهای پیرامونی و زمینه‌ساز توسعه مبادلات با افغانستان شود.

هاشمی در پایان با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان استان، مجموعه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و دهیاران تأکید کرد: مسیر توسعه روستاها باید از تأمین زیرساخت عبور کرده و به تولید، اشتغال و ماندگاری جمعیت منتهی شود؛ چراکه آینده روستاها در گرو فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت برای جوانان است.