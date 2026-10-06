فرضیایی: سینمای کودک باید زبان نسل امروز را بشناسد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش فرضیایی، بازیگر فیلم عموی بچه‌ها، با تأکید بر ضرورت بازسازی پیوند میان سینمای کودک و مخاطبان نوجوان، گفت: این فیلم تلاش می‌کند با زبان و نگاه متناسب با نسل امروز، ارتباطی دوباره میان سینمای کودک و نوجوان و مخاطبان این حوزه برقرار کند.

فرضیایی عصر سه‌شنبه در نشست خبری عوامل فیلم عموی بچه‌ها با خبرنگاران در خانه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، درباره میزان موفقیت این اثر در برقراری ارتباط دوباره با مخاطبان نوجوان اظهار کرد: به نظر من این اتفاق افتاده است و فیلم توانسته این ارتباط را شکل دهد.

وی با اشاره به شرایط دشوار تولید فیلم افزود: در سخت‌ترین شرایط روحی در این پروژه حضور داشتم و از کارگردان و همه کسانی که برای شکل‌گیری این اثر زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم.

بازیگر فیلم عموی بچه‌ها، یکی از بخش‌های مورد توجه خود در این فیلم را پرداختن به جایگاه مادر و نقش او در تربیت فرزند دانست و اظهار کرد: یکی از خلاقیت‌های زیبای کارگردان و نویسنده، استفاده از هوش مصنوعی برای بازسازی تصویر مادر بود؛ موضوعی که برای من بسیار ارزشمند بود و تصویری که در فیلم ارائه شد، با واقعیت نقش مادر در زندگی و تربیت فرزند ارتباط داشت.

فرضیایی با اشاره به تغییر نسل مخاطبان سینمای کودک و نوجوان تصریح کرد: مخاطب امروز با مخاطبان نسل‌های گذشته تفاوت جدی دارد و نمی‌توان انتظار داشت همان شیوه‌های روایی و اجرایی گذشته همچنان پاسخگوی نیازهای نسل جدید باشد. باید متناسب با روز حرکت کرد و زبان سینما را با تغییرات مخاطب هماهنگ ساخت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نسبت شخصیت عمو پورنگ با حضور سینمایی وی و اینکه آیا قصد دارد این مسیر را همچنان با هویت عمو پورنگ ادامه دهد، گفت: هر کاری که انجام بدهم، عمو پورنگ هم در ذهن مخاطب حضور دارد؛ چون عمو پورنگ شخصیتی است که سال‌ها با کودکان و خانواده‌ها ارتباط داشته است.

فرضیایی ادامه داد: با این حال، آنچه برای من اهمیت دارد، این است که از اصول کار برای کودک عقب‌نشینی نکنم. دوست دارم این مسیر را گسترش بدهم و ارتباط آن را به خانواده نیز پیوند بزنم.

بازیگر فیلم عموی بچه‌ها درباره شکل‌گیری این پروژه نیز بیان کرد: خوشحالم که این اتفاق رقم خورد. از آرزوهای ما این بود که این کار به مرحله تولید برسد و امروز نتیجه آن را در قالب فیلم می‌بینیم.

وی افزود: این فیلم حاصل تلاش و همراهی بچه‌ها نیز هست. در جریان شکل‌گیری این پروژه، ۹۸ نامه نوشته شد و امروز خوشحالم که آن ایده و اقدام به مرحله اجرا رسیده و نتیجه آن روی پرده آمده است.

فرضایی با اشاره به حضور و نقش‌آفرینی بازیگران کودک در این اثر خاطرنشان کرد: بچه‌ها در این فیلم نقش‌های بسیار ویژه‌ای داشتند و من بازی‌های متفاوتی از آنها دیدم. امیدوارم این تجربه بتواند مسیر حضور و دیده‌شدن استعدادهای جدید در سینمای کودک و نوجوان را هموارتر کند.

سی‌وهشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان در حال برگزاری است و فیلم عموی بچه‌ها یکی از آثار حاضر در این رویداد است.