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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

فرضیایی: سینمای کودک باید زبان نسل امروز را بشناسد

فرضیایی: سینمای کودک باید زبان نسل امروز را بشناسد

اصفهان-بازیگر فیلم عموی بچه‌ها گفت: این فیلم توانسته پیوندی میان سینمای کودک و مخاطب نوجوان ایجاد کند. امروز برای ارتباط با نسل جدید باید زبان خود را متناسب با تغییرات مخاطب بروز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش فرضیایی، بازیگر فیلم عموی بچه‌ها، با تأکید بر ضرورت بازسازی پیوند میان سینمای کودک و مخاطبان نوجوان، گفت: این فیلم تلاش می‌کند با زبان و نگاه متناسب با نسل امروز، ارتباطی دوباره میان سینمای کودک و نوجوان و مخاطبان این حوزه برقرار کند.

فرضیایی عصر سه‌شنبه در نشست خبری عوامل فیلم عموی بچه‌ها با خبرنگاران در خانه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، درباره میزان موفقیت این اثر در برقراری ارتباط دوباره با مخاطبان نوجوان اظهار کرد: به نظر من این اتفاق افتاده است و فیلم توانسته این ارتباط را شکل دهد.

وی با اشاره به شرایط دشوار تولید فیلم افزود: در سخت‌ترین شرایط روحی در این پروژه حضور داشتم و از کارگردان و همه کسانی که برای شکل‌گیری این اثر زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم.

بازیگر فیلم عموی بچه‌ها، یکی از بخش‌های مورد توجه خود در این فیلم را پرداختن به جایگاه مادر و نقش او در تربیت فرزند دانست و اظهار کرد: یکی از خلاقیت‌های زیبای کارگردان و نویسنده، استفاده از هوش مصنوعی برای بازسازی تصویر مادر بود؛ موضوعی که برای من بسیار ارزشمند بود و تصویری که در فیلم ارائه شد، با واقعیت نقش مادر در زندگی و تربیت فرزند ارتباط داشت.

فرضیایی با اشاره به تغییر نسل مخاطبان سینمای کودک و نوجوان تصریح کرد: مخاطب امروز با مخاطبان نسل‌های گذشته تفاوت جدی دارد و نمی‌توان انتظار داشت همان شیوه‌های روایی و اجرایی گذشته همچنان پاسخگوی نیازهای نسل جدید باشد. باید متناسب با روز حرکت کرد و زبان سینما را با تغییرات مخاطب هماهنگ ساخت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نسبت شخصیت عمو پورنگ با حضور سینمایی وی و اینکه آیا قصد دارد این مسیر را همچنان با هویت عمو پورنگ ادامه دهد، گفت: هر کاری که انجام بدهم، عمو پورنگ هم در ذهن مخاطب حضور دارد؛ چون عمو پورنگ شخصیتی است که سال‌ها با کودکان و خانواده‌ها ارتباط داشته است.

فرضیایی ادامه داد: با این حال، آنچه برای من اهمیت دارد، این است که از اصول کار برای کودک عقب‌نشینی نکنم. دوست دارم این مسیر را گسترش بدهم و ارتباط آن را به خانواده نیز پیوند بزنم.

بازیگر فیلم عموی بچه‌ها درباره شکل‌گیری این پروژه نیز بیان کرد: خوشحالم که این اتفاق رقم خورد. از آرزوهای ما این بود که این کار به مرحله تولید برسد و امروز نتیجه آن را در قالب فیلم می‌بینیم.

وی افزود: این فیلم حاصل تلاش و همراهی بچه‌ها نیز هست. در جریان شکل‌گیری این پروژه، ۹۸ نامه نوشته شد و امروز خوشحالم که آن ایده و اقدام به مرحله اجرا رسیده و نتیجه آن روی پرده آمده است.

فرضایی با اشاره به حضور و نقش‌آفرینی بازیگران کودک در این اثر خاطرنشان کرد: بچه‌ها در این فیلم نقش‌های بسیار ویژه‌ای داشتند و من بازی‌های متفاوتی از آنها دیدم. امیدوارم این تجربه بتواند مسیر حضور و دیده‌شدن استعدادهای جدید در سینمای کودک و نوجوان را هموارتر کند.

سی‌وهشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان در حال برگزاری است و فیلم عموی بچه‌ها یکی از آثار حاضر در این رویداد است.

کد مطلب 6970001

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