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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

بررسی ابعاد ژئوپلیتیک حمایت علنی ترامپ از تروریسم وتجزیه‌طلبی در ایران

بررسی ابعاد ژئوپلیتیک حمایت علنی ترامپ از تروریسم وتجزیه‌طلبی در ایران

چهارمین نشست علمی بررسی ابعاد حمایت علنی رئیس جمهورآمریکا از تروریسم و تجزیه ایران، ۱۵ مهرماه در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست های علمی پیرامون « اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران» به ابتکار موسسه راهبردی دیده بان و همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

در همین راستا ۱۵ مهر در چهارمین نشست ، «ابعاد ژئوپلتیک و راهبردی» اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران، بخصوص ارسال سلاح برای گروهک‌های تجزیه طلب و تروریست کردی در غرب کشور و حمایت لجستیکی از آنها ، تضعیف و کنترل مرزها و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران و پیامدهای راهبردی و ژئوپلتیک اقدام و اعتراف دونالد ترامپ بررسی خواهد شد.

این نشست با حضور بهرام فرجی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه جامع امام حسین ، سجاد کمری عضو هیات علمی دانشگاه و محمد ندیمی، پژوهشگر ارشد مسائل ژئوپلتیک برگزار می‌شود.

بررسی ابعاد ژئوپلتیک حمایت علنی ترامپ از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران

کد مطلب 6970004
محسن صمیمی

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