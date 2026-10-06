به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست های علمی پیرامون « اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران» به ابتکار موسسه راهبردی دیده بان و همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

در همین راستا ۱۵ مهر در چهارمین نشست ، «ابعاد ژئوپلتیک و راهبردی» اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران، بخصوص ارسال سلاح برای گروهک‌های تجزیه طلب و تروریست کردی در غرب کشور و حمایت لجستیکی از آنها ، تضعیف و کنترل مرزها و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران و پیامدهای راهبردی و ژئوپلتیک اقدام و اعتراف دونالد ترامپ بررسی خواهد شد.

این نشست با حضور بهرام فرجی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه جامع امام حسین ، سجاد کمری عضو هیات علمی دانشگاه و محمد ندیمی، پژوهشگر ارشد مسائل ژئوپلتیک برگزار می‌شود.