کادرسازی برای جبهه انقلاب با عطر قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت شمیم بهشت شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در دنیای پرشتاب امروز، که آرامش و معنویت به گوهری کمیاب در زندگی شهرنشینی تبدیل شده است اظهار کرد:مؤسسات فرهنگی و تربیتی می‌توانند نقشی کلیدی در هدایت نسل جوان ایفا کنند.

وی با تاکید بر اینکه مؤسسه فرهنگی و قرآنی «شمیم بهشت» بابل، از جمله مجموعه‌هایی است که با هدف ایجاد جامعه‌ای متحد و معنوی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده و اکنون به جایگاهی ممتاز در سطح منطقه و کشور دست یافته است گفت: این مؤسسه را جمعی از نخبگان قرآنیِ گروه تواشیح و همخوانی «شمیم بهشت» ـ دارنده رتبه نخست مسابقات کشوری ـ بنیان‌گذاری کرده‌اند. فعالیت مجموعه با شناسایی استعدادهای بالقوه از طریق برگزاری جشنواره «صدای برتر» آغاز شد. هدف اصلی آن نیز فراتر از آموزش صرفِ قرائت قرآن است و تربیت اخلاقی و معنوی نوجوانان ۸ تا ۱۸ سال را دنبال می‌کند.

مدیر عامل شمیم بهشت با اشاره به اینکه در حال حاضر با بهره‌گیری از دانش ۴۰ مربی جوان و پرانگیزه، ۱۳ رشته آموزشی متنوع از جمله حفظ، تجوید، تفسیر و تواشیح را به مخاطبان خود ارائه می‌دهداذعان داشت:تولید ۲۰۰ اثر فرهنگی و مدیریت کانال‌های ارتباطی با بیش از ۱۳۰۰ مخاطب فعال، بخشی از فعالیت‌های این مؤسسه در مسیر ترویج فرهنگ دینی است.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی شمیم بهشت با تأکید بر اینکه برنامه‌های این مجموعه به‌صورت ترکیبی و با تلفیق برنامه‌های ابلاغی و ابداعی تدوین می‌شود، گفت: گاهی فرهنگ قرآنی در جامعه غریب است؛ بنابراین برای رفع این غربت، به نوآوری نیاز داریم تا بتوانیم معنای واقعی ما می‌توانیم را در تربیت قرآنی به‌درستی تعریف کنیم.

وی افزود: اولویت اصلی ما در این مسیر، کادرسازی برای جبهه انقلاب اسلامی است. مربیان ما اغلب از میان جوانان انقلابی و متخصص انتخاب شده‌اند تا در کنار آموزش علمی، الگویی عملی برای قرآن‌آموزان باشند.

تلفیق فناوری و سنت در آموزش

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مؤسسه شمیم بهشت، استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل یادگیری است. تولید اپلیکیشن‌های تخصصی، برگزاری کلاس‌های آنلاین برای دسترسی علاقه‌مندان از سراسر کشور و تولید پادکست‌ها و ویدئوهای آموزشی، بخشی از اقدامات این مؤسسه برای به‌روزرسانی آموزش‌های دینی به‌شمار می‌رود.

وی گفت: این مجموعه همچنین با رویکردی خانواده‌محور، تلاش کرده است از طریق برگزاری دوره‌های مشترک برای خانواده‌ها و تعامل مستمر با مدارس بابل، زمینه رشد معنوی را از محیط مؤسسه به خانواده و مدرسه گسترش دهد.

قاسمی افزود: با وجود فعالیت‌های گسترده، شمیم بهشت نیز با چالش‌هایی روبه‌روست؛ از جمله برخورداری محدود از فرصت‌های تبلیغاتی، نبود درک صحیح از جایگاه و ظرفیت واقعی مؤسسه، تأثیر منفی مشکلات اقتصادی بر فعالیت‌ها و بهره‌مند نشدن از تسهیلات و امکانات شهری. همچنین، کمبود بسترهای مناسب برای معرفی فعالیت‌های مؤسسه در فضای فیزیکی شهر و فضای مجازی، از دیگر موانع پیشِ‌روی این مجموعه است.