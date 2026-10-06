دیدار نماینده ویژه سازمان ملل در امور لبنان با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، ژان آرنو نماینده سازمان ملل در امور لبنان که برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است، قبل از ظهر امروز سه‌شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

آقای آرنو در این دیدار ارزیابی خود را از آخرین روند تحولات و وضعیت لبنان در سایه تداوم اشغالگری اسرائیل و تلاش‌های صورت گرفته برای تثبیت آتش‌بس و خاتمه جنگ ارائه و ابراز امیدواری کرد با تداوم نقش موثر ایران و سایر طرف‌های منطقه‌ای، شاهد پایان جنگ و برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه به‌خصوص لبنان باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان تاکید کرد و خواستار تقویت تلاش‌ها و تحرکات سازمان ملل برای توقف تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان شد.

عراقچی همچنین آمادگی کشورمان را برای تداوم رایزنی و همکاری با سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه برای کمک به حفظ ثبات و امنیت لبنان اعلام کرد.

نماینده دبیرکل سازمان ملل در این سفر همچنین به‌صورت جداگانه با مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مهدی شوشتری دستیار وزیر و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه دیدار و در خصوص تحولات لبنان و منطقه رایزنی و تبادل نظر کرد.