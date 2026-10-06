پیام تسلیت پزشکیان به رئیس سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن ابراز همدردی و تسلیت درگذشت مادر دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه بودجه، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر پورمحمدی

درگذشت والده ارجمندتان را به جنابعالی، خانواده محترم و همه بستگان و بازماندگان معزز تسلیت عرض می‌کنم و ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده که عمر شریف خود را با ایمان و اخلاص سپری کرد، رحمت و رضوان الهی و برای شما و عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران