پیام تسلیت پزشکیان به رئیس سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن ابراز همدردی و تسلیت درگذشت مادر دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه بودجه، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر پورمحمدی
درگذشت والده ارجمندتان را به جنابعالی، خانواده محترم و همه بستگان و بازماندگان معزز تسلیت عرض میکنم و ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده که عمر شریف خود را با ایمان و اخلاص سپری کرد، رحمت و رضوان الهی و برای شما و عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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