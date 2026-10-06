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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

پروژه نوسازی خط انتقال آب آشامیدنی به روستای جزیره بندرریگ‌ اجرایی شد

پروژه نوسازی خط انتقال آب آشامیدنی به روستای جزیره بندرریگ‌ اجرایی شد

بوشهر- معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار گناوه از آغاز پروژه نوسازی خط انتقال آب سمعیا به دو روستای جزیره جنوبی و شمالی بخش بندرریگ‌ با اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر سه‌شنبه به همراه بخشدار ریگ و مدیر آبفا گناوه در بازدید از این پروژه اظهار کرد: فاز اول این پروژه از ایستگاه پمپاژ روستای جزیره آغاز و به روستای کوهک امتداد و به پایان می رسد.

وی ادامه داد: کل مسیر فاز اول نوسازی خط انتقال هفت کیلومتر است.

پروژه نوسازی خط انتقال آب آشامیدنی به روستای جزیره بندرریگ‌ اجرایی شد


معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه با اشاره به اینکه نوسازی این مسیر، موجب جلوگیری از هدررفت و تامین پایدار آب و رفع مشکل افت فشار در این منطقه می شود،بر ضرورت مدیریت مصرف بهینه آب توسط مردم تاکیدکرد.

وی از تلاش و زحمات رییس اداره آبفا و کادر مهندسی آن مجموعه در اجرای این پروژه مهم قدردانی کرد.

کد مطلب 6970127

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