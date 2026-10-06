پروژه نوسازی خط انتقال آب آشامیدنی به روستای جزیره بندرریگ‌ اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر سه‌شنبه به همراه بخشدار ریگ و مدیر آبفا گناوه در بازدید از این پروژه اظهار کرد: فاز اول این پروژه از ایستگاه پمپاژ روستای جزیره آغاز و به روستای کوهک امتداد و به پایان می رسد.

وی ادامه داد: کل مسیر فاز اول نوسازی خط انتقال هفت کیلومتر است.



معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه با اشاره به اینکه نوسازی این مسیر، موجب جلوگیری از هدررفت و تامین پایدار آب و رفع مشکل افت فشار در این منطقه می شود،بر ضرورت مدیریت مصرف بهینه آب توسط مردم تاکیدکرد.

وی از تلاش و زحمات رییس اداره آبفا و کادر مهندسی آن مجموعه در اجرای این پروژه مهم قدردانی کرد.