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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰

قالیباف: شبح وحشت در انتظار اقتصاد آمریکاست

قالیباف: شبح وحشت در انتظار اقتصاد آمریکاست

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار یک میم اقتصادی نوشت: «آماده‌ای تا روح تو را تسخیر کند؟»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار یک میم اقتصادی نوشت: «آماده‌ای تا روح تو را تسخیر کند؟»

در این تصویر، نمودارهایی از قیمت نفت و گازوئیل تا اعتماد مصرف‌کنندگان و توان خرید مسکن، کنار هم شکل یک شبح را ساخته‌اند؛ با این کنایه که برای ترسیدن، لازم نیست منتظر هالووین بمانید؛ گاهی کافی است صفحه اقتصاد را باز کنید!

در تصویر دیوید زرووس، مشاور ویژه جدید بسنت و حامی کاهش نرخ بهره، دیده می‌شود؛ همان کسی که گفته بود تا فدرال‌رزرو نرخ بهره را پایین نیاورد، موهایش را کوتاه نمی‌کند!

قالیباف: شبح وحشت در انتظار اقتصاد آمریکاست

کد مطلب 6970199

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