300 هزار نهال در جاده های مازندران غرص شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالسعید رنجبر پیش از ظهر امروز در مراسم نهال کاری در مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران با اشاره به اینکه امروز به عنوان آخرین روز هفته درختکاری در مازندران روز منابع طبیعی، بسیج سازندگی و نهضت سبز نامگذاری شده است، اظهار داشت: برای اولین بار بعد از جنگ هفت دستگاه اجرایی در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا در طرح نهضت سبز 300 هزار نهال در 450 کیلومتر از جاده های مازندران کاشته شود.

وی افزود: بسیج سازندگی ضمن کاشت این نهال ها متعهد به نگهداری و هفت مرحله آبدهی به ابن نهال ها نیز است.

وی با بیان اینکه مازندران دارای 185 هزار دانشجو و 175 هزار دانش آموز دبیرستانی است، خاطرنشان کرد: باید از انرژی و استعداد این جوانان در رشد و شکوفایی استان استفاده کرد ولی به دلیل برخی محدودیت ها از تمام ظرفیت آنان نمی توان بهره برد.

به گفته وی، جوانان به دلیل خودباوری، مسئولیت پذیری و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در عرصه های مختلف سازندگی استان حضور دارند.

وی با بیان اینکه در سه سال گذشته هزار و 260 مدرسه توسط جوانان بسیجی بازسازی شد، تصریح کرد: دانشجویان با تولید نهال با مقاومت بالا شرایط لازم را برای ماندگاری و افزایش طول عمر نهال ایجاد کردند.

وی به حضور 135 هزار نفر روز از از جوانان بسیجی در طرح نهضت سبز اشاره کرد و گفت: یک میلیون و 100 هزار نفر روز در کلیه پروژه ای سازمان بسیج سازندگی سال جاری استان مازندران حضور داشتند.

رنجبر با تاکید بر حضور جوانان در سازندگی استان، اظهار داشت: در سال جاری سه هزار و 500 پروژه آبرسانی و حفر چاه تا عمق 210 متری،آغاز کاشت نهال در منطقه 100 هکتاری بهشهر و تولید 15 هزار نهال از جمله مهمترین فعالیت های سازمان بسیج سازندگی مازندران است.

وی با اعلام اینکه سازمان بسیج سازندگی مازندران یکی از دستگاه های برتر در کشور است، اظهار داشت: هشت میلیارد تومان اعتبار کل پروژه های سازمان بسیج سازندگی مازندران در سال جاری است که تاکنون 60 درصد آن جذب شده است.