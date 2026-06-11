به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری میاندورود با اشاره به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ترکیبی علیه ایران اظهار داشت که دشمن تصور میکرد با فشار حداکثری ایران را یکشبه فتح میکند اما امروز نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران است.
وی افزود: در اوج حملات به زیرساختها، تأمین آب، برق، گاز، بنزین، نان و دارو بدون اختلال ادامه یافت و دولت با پرداخت بهموقع یارانه و حقوق کارکنان و تقویت ذخایر کالاهای اساسی، آرامش بازار را حفظ کرد.
فرماندار میاندورود تصریح کرد: مردم به این آگاهی رسیدهاند که با دولتی توانمند روبهرو هستند.
بابایی لولتی با تمجید از رهبریهای مقام معظم رهبری گفت: فرمانهایی مانند تداوم مسدودیت تنگه هرمز و آمادگی برای گشودن جبهه جدید، ایران را در جایگاه قدرت بازدارندگی قرار داده است.
وی افزود: مردم ایران بیش از ۱۰۰ شب در خیابانها حضور یافتند تا توطئه دشمن را خنثی کنند.
فرماندار میاندورود در ادامه به وضعیت پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: اگرچه در شرایط جنگی قرار داریم اما پروژهها فعال هستند. احداث درمانگاه تأمین اجتماعی ادامه دارد و آسفالت محور روستاهای بالادست با تأمین کامل مصالح انجام شده است.
وی از اجرای طرح آشیانه در میاندورود خبر داد و افزود: به مدد خدمات دولت، در پروژه مسکن ملی میاندورود تعدادی واحد مسکونی به صورت استیجاری در اختیار زوجهای جوان قرار داده میشود. همچنین نخستین هنرستان جوار کارخانه در میاندورود راهاندازی شد.
گفتنی است در این مراسم اعضای شورای آموزش و پرورش میاندورود به دلیل کسب رتبه برتر استانی با اهدای لوح سپاس از سوی استاندار مازندران قدردانی شدند.
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