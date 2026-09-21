خبرگزاری مهر، گروه استان ها: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس سال جاری در استان سمنان، رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» است؛ رویدادی که همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود و قرار است جلوه‌ای از حضور و مشارکت مردم در برنامه‌های هفته دفاع مقدس باشد.

سردار منصور شوقانی، فرمانده سپاه استان سمنان، در نشست خبری این رویداد با حضور رسانه‌ها اعلام کرد: رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان سمنان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود ۴۶ هزار نفر در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» استان سمنان حضور یابند، افزود: این رویداد دارای دو برنامه محوری در شرق و غرب استان است که به میزبانی شاهرود و سمنان برگزار خواهد شد.

نمایش اقتدار ملت ایران

نمایش اقتدار «جان‌فدایان» استان سمنان، حمایت از نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و همچنین نمایش همبستگی و انسجام مردم از جمله اهداف اعلام‌شده برای برگزاری این رویداد عنوان شده است.

رزمایش و نمایش اقتدار «جان‌فدایان ایران» همزمان با سراسر کشور در استان سمنان برگزار می‌شود و در آستانه این برنامه، اصناف و گروه‌های مختلف با انتشار فراخوان‌هایی در فضای مجازی از مردم برای حضور در این رویداد دعوت کرده‌اند.

این برنامه با همراهی و برنامه‌ریزی اقشار مختلف بسیج و هماهنگی سپاه برگزار می‌شود و در عین حال، از آحاد مردم و خانواده‌های ایرانی برای حضور در آن دعوت شده است؛ از این رو برگزارکنندگان، این رویداد را رزمایش اقتدار با مشارکت مردم عنوان کرده‌اند.

فراخوان‌های دعوت

از روز گذشته و پس از نشست خبری فرمانده سپاه استان سمنان، فراخوان‌های متعددی از سوی اصناف، اقشار و گروه‌های مختلف برای حضور مردم در این برنامه در فضای مجازی منتشر شده است.

بسیج ورزشکاران و هنرمندان، بسیج اصناف و کارمندان، بسیج رسانه، دستگاه‌های فرهنگی از جمله تبلیغات اسلامی، اوقاف و ارشاد اسلامی، ارگان‌های دولتی از جمله استانداری سمنان و فرمانداری‌ها، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، ارتش و سپاه، نهادهای قضایی از جمله دادگستری‌ها و دادسراها و بسیج وکلا و قضات از جمله مجموعه‌هایی هستند که از مردم برای حضور در این رویداد دعوت کرده‌اند.

دعوت به حضور و رسالت رسانه‌ها

حسین نورانیان، عضو بسیج رسانه استان سمنان، در فضای مجازی از آحاد مردم استان برای حضور در این رزمایش دعوت کرد و از رسانه‌های استان نیز خواست در پوشش رسانه‌ای این رویداد مشارکت گسترده‌ای داشته باشند.

مرتضی نیک‌پور، فعال صنعتی و تولیدی، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، به نمایندگی از صنعتگران و جامعه تولید استان سمنان از مردم برای حضور در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه در نقاط مختلف استان دعوت کرد.

وی با بیان اینکه این رزمایش با حضور آحاد مردم استان سمنان و با هدف نمایش اقتدار ملت مقاوم ایران برگزار می‌شود، گفت: همه ما وظیفه داریم در این رویداد بزرگ حضور داشته باشیم.

حضور مردم در برهه حساس

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، نیز به نمایندگی از خانواده بزرگ تبلیغی استان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آحاد مردم برای حضور در این رزمایش دعوت کرد.

قنبری با بیان اینکه حضور مردم قطعاً باشکوه خواهد بود، اظهار داشت: همان‌طور که در بیش از ۲۰۰ شب، حضور مردم ایران اسلامی در میدان با شکوه همراه بوده است، نمایش حضور مردم در برهه حساس کنونی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

محمد محمودی، فعال فرهنگی استان سمنان، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرهنگیان استان در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» مشارکت خواهند داشت، گفت: فرهنگیان و جامعه فرهنگی استان نزدیک به هفت ماه است که در میدان حضور دارند و در رزمایش جانفدایان نیز حضور خود را به نمایش خواهند گذاشت.

وی افزود: فرهنگیان استان بار دیگر همراهی و حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

دعوت از همه اقشار مردم

محمد حسین‌پور، مأمور نیروی انتظامی، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رزمایش اقتدار و صلابت با مشارکت همه مردم می‌تواند جلوه‌ای از بصیرت و دشمن‌شناسی را به نمایش بگذارد، گفت: مردم هوشیار ایران در تمام بزنگاه‌ها از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در صحنه حضور داشته‌اند.

سیدحسین طباطبایی، نجار و از فعالان صنفی درودگران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت از همکاران خود برای مشارکت در این برنامه، اظهار داشت: همه وظیفه داریم در میدان حاضر باشیم تا حمایت خود را از رهبر انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذاریم.

وی این حضور را عزت‌آفرین دانست و افزود: مردم می‌دانند که در برهه حساس کنونی، چشم دنیا به مقاومت و ایستادگی آنان در خیابان‌ها و عرصه‌های اقتدار و صلابت است و در نتیجه با همه توان در این برنامه حضور خواهند یافت.

اقتدا به یاد شهدا

حمیدرضا پارسا، مسئول اجرایی مراسم‌های شب‌های اقتدار شهرستان مهدیشهر، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن دعوت از آحاد مردم استان سمنان برای حضور در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» اظهار داشت: نمایش اقتدار به یاد شهدا و همزمان با هفته دفاع مقدس، جلوه‌ای از حضور و بصیرت ملت ایران اسلامی خواهد بود.

در همین راستا، مسئولان استان سمنان نیز از آحاد مردم برای مشارکت در این رویداد دعوت کرده‌اند.

سرهنگ محمدمهدی اسماعیلی، فرمانده سپاه شاهرود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» در استان سمنان با حضور ۴۶ هزار نفر از جان‌فدایان ایران اسلامی روز ۳۱ شهریورماه با شکوه برگزار خواهد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه آحاد مردم استان سمنان می‌توانند در این رزمایش بزرگ شرکت کنند، افزود: رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» جلوه‌ای از ایثار و بصیرت مردم همواره در صحنه استان سمنان خواهد بود.

ورزشکاران در میدان حضور

محمد میرزایی، از فعالان بخش ورزش استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همان‌طور که ورزشکاران استان سمنان در بیش از ۲۰۰ شب اقتدار و صلابت در صحنه حضور داشتند، در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران اسلامی» نیز مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: ورزشکاران با حضور در این رویداد، همراهی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب نشان خواهند داد.

میرزایی ضمن دعوت از جامعه ورزش استان برای حضور در این رویداد، بیان کرد: انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از جوانان و نوجوانان حاضر در رزمایش «جان‌فدایان ایران» از جامعه ورزشکاران باشند؛ چرا که این جامعه در بزنگاه‌های حساس، حضور خود را به نمایش گذاشته است.

اقشار مختلف مردم استان سمنان نیز با انتشار پیام‌ها، بیانیه‌ها، فراخوان‌ها و گفتگو با رسانه‌ها، از زیرمجموعه‌های خود برای مشارکت در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» دعوت کرده‌اند؛ هرچند درج تمامی این دعوت‌ها در یک گزارش امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، مردم استان سمنان، دیار سه هزار شهید، همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس در این رویداد حضور خواهند یافت و برگزارکنندگان از این حضور به عنوان جلوه‌ای از همبستگی و مشارکت مردم یاد کرده‌اند.