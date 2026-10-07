رگبار باران و رعدوبرق در زنجان تا شنبه آینده تداوم دارد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با نفوذ سامانه بارشی به منطقه، شرایط جوی استان طی امروز ناپایدار خواهد بود و آسمان در اغلب مناطق به‌صورت ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد شد و در برخی مناطق استان، به‌ویژه نقاطی که شرایط برای تقویت ناپایداری‌های جوی فراهم است، بارش‌ها می‌تواند شدت بیشتری داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه بخش عمده فعالیت این سامانه تا پایان وقت امروز خواهد بود، تصریح کرد: با وجود کاهش تدریجی فعالیت سامانه، همچنان احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق تا روز شنبه هفته آینده در برخی مناطق استان وجود دارد.

رحمان‌نیا ادامه داد: بنابراین طی روزهای آینده نیز شرایط جوی کاملاً پایدار نخواهد بود و شهروندان باید به‌ویژه در زمان وقوع رگبار و رعدوبرق، توصیه‌های ایمنی را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به وزش باد نسبتاً شدید در زمان فعالیت سامانه گفت: افزایش سرعت وزش باد نیز از دیگر پدیده‌های جوی مورد انتظار در استان است که می‌تواند به‌صورت موقتی در برخی مناطق شدت بیشتری داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از صدور هشدار هواشناسی در ارتباط با فعالیت این سامانه خبر داد و گفت: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد، لازم است شهروندان، دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران بخش کشاورزی و سایر گروه‌های در معرض خطر، توصیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

رحمان‌نیا توصیه کرد: در زمان وقوع رعدوبرق و رگبارهای شدید، از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، مناطق مستعد آبگرفتگی و همچنین نقاط مرتفع و فضاهای باز خودداری شود و رانندگان نیز هنگام بارش، با توجه به لغزندگی معابر و کاهش دید افقی، احتیاط بیشتری داشته باشند.

وی درباره روند دمای هوا نیز گفت: طی روزهای آینده دمای هوا در استان نوساناتی خواهد داشت، اما تغییرات محسوس و قابل توجهی در دمای هوا انتظار نمی‌رود و روند کلی دما با نوسانات معمول همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تأکید کرد: با توجه به ماهیت ناپایدار سامانه و احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعدوبرق در برخی مناطق، اطلاع از آخرین پیش‌بینی‌ها و هشدارهای هواشناسی برای مدیریت فعالیت‌های روزمره و پیشگیری از مخاطرات احتمالی ضروری است.