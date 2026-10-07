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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

معرفی داوران فیلم‌های بلند داستانی جشنواره کودک؛ از کلاری تا طهماسب

معرفی داوران فیلم‌های بلند داستانی جشنواره کودک؛ از کلاری تا طهماسب

اعضای هیئت داوران بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، گیتی خامنه، مریم سعادت، شبنم مقدمی، ایرج طهماسب، محمود کلاری، میثم مولایی و بابک خواجه پاشا به عنوان داوران بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند و به ارزیابی آثار حاضر در این بخش می‌پردازند.

مراسم اختتامیه و اهدای پروانه زرین به برگزیدگان مسابقه فیلم‌های بلند این دوره از جشنواره، روز پنجشنبه ۱۶ مهر در مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان برگزار می‌شود.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهر در حال برگزاری است.

کد مطلب 6970783
ندا زنگینه

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