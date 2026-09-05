دهقان: مأموریت بنیاد مستضعفان توانمندسازی مردم در مناطق محروم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بیان اینکه رویکرد این بنیاد در مناطق محروم بر توانمندسازی مردم و مردمی‌سازی اقتصاد استوار است، گفت: بنیاد مستضعفان قرار نیست جایگزین مردم برای حل مسائل مناطق محروم شود، بلکه مأموریت ما توانمندسازی مردم و فراهم کردن زمینه حضور و نقش‌آفرینی آنان در مسیر پیشرفت و مردمی‌سازی اقتصاد است.

وی افزود: در حوزه اشتغال‌زایی، بین ۹۳ تا ۹۵ درصد مشاغل ایجادشده پایدار مانده‌اند، اما برای موفقیت یک طرح، صرفاً ایجاد شغل کافی نیست؛ بلکه باید بازار فروش، زنجیره تأمین و ارتباط آن با فعالیت‌های اقتصادی بزرگ‌تر نیز شکل بگیرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ادامه داد: دانش‌آموزی که در دورترین نقطه کشور زندگی می‌کند، باید بتواند از امکانات و ظرفیت‌های ملی همانند دانش‌آموزان تهران و مراکز استان‌ها بهره‌مند شود.

دهقان در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا، مدارس مناطق محروم به تجهیزات فناورانه روز مجهز شده‌اند و آموزش نحوه استفاده از این تجهیزات نیز در دستور کار قرار گرفته است.