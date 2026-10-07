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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

حماس: مسجدالاقصی قطب‌نمای مقاومت و قلب درگیری با رژیم صهیونیستی است

حماس: مسجدالاقصی قطب‌نمای مقاومت و قلب درگیری با رژیم صهیونیستی است

حماس در سومین سالروز طوفان الاقصی اعلام کرد: مسجد الاقصی قطب‌نمای مقاومت و قلب درگیری با رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حماس همزمان با سومین سالگرد نبرد «طوفان الاقصی» تاکید کرد: قدس اشغالی و مسجد الاقصی همچنان محور اصلی رویارویی با رژیم صهیونیستی و قطب‌نمای مقاومت فلسطین به شمار می‌روند.

حماس اعلام کرد: نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطفی مهم در تاریخ رویارویی با رژیم اشغالگر بود و بار دیگر جایگاه محوری شهر قدس اشغالی و مسجد الاقصی را در مراحل مختلف رویارویی با رژیم صهیونیستی به اثبات رساند.

این جنبش بیان کرد: در هفتم اکتبر، قدس و مسجد الاقصی سنگ بنای شکل‌گیری طوفانی بودند که نام «الاقصی» را با خود داشت؛ نامی که به روشنی بر جایگاه محوری قدس و مسجد الاقصی و حضور قدرتمند این شهر در معادله درگیری با رژیم اشغالگر دلالت دارد.

حماس: مسجدالاقصی قطب‌نمای مقاومت و قلب درگیری با رژیم صهیونیستی است

حماس تاکید کرد: قدس، پایتخت حافظه و وجدان ملت فلسطین و پیوند دهنده گذشته، حال و آینده است؛ شهری مقدس که قطب‌نمای مقاومت فلسطین هیچ‌گاه از آن منحرف نشده و قبله‌ای است که سلاح‌های مقاومت برای آزادی آن و رهایی‌اش از اشغالگری به سوی آن نشانه رفته‌اند.

این جنبش تاکید کرد: قدس و مسجد الاقصی همواره یکی از محورهای اصلی گفتمان سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس و محرک اصلی خیزش‌ها و انتفاضه‌های پی‌درپی ملت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر بوده‌اند.

حماس در سومین سالگرد طوفان الاقصی بار دیگر تاکید کرد که قدس و مسجد الاقصی همچنان در مرکز معادله مقاومت و رویارویی با رژیم صهیونیستی قرار دارند.

کد مطلب 6970836

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