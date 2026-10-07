استاندار بوشهر: همت کارکنان پارس جنوبی موجب استمرار تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه پس از بازدید از پالایشگاه‌های چهارم و ششم پارس جنوبی، در جلسه بررسی آخرین وضعیت مجتمع گازی پارس جنوبی که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: حضور در استان بوشهر و منطقه ویژه اقتصادی و پالایشگاه‌های گازی، نشان از اهتمام رئیس کمیسیون و اعضای آن به موضوع مهم تأمین انرژی کشور است.

وی با بیان اینکه پایداری و استمرار تولید گاز از جمله موضوعات مهم و راهبردی کشور است، افزود: توجه و اهتمام کمیسیون به این مهم نیز نشان از نگاه خوب مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی از استمرار خدمات‌رسانی به مردم است.

استاندار بوشهر با تکریم مردم استان بوشهر به عنوان مرزبانان شایسته، یادآور شد: مردم این استان نه فقط در این قطعه از سرزمین و جزیره خارگ، ایستادگی و مقاومت کردند، بلکه همواره میزبانان شایسته‌ای برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صادرات ایران و تأمین امنیت انرژی کشور بوده‌اند.

دکتر زارع با اشاره به فداکاری ‌های مردم استان در کنار نیروهای مسلح، افزود: در این ایام، ۶۳ نفر از انسان‌های پاک، شایسته و جوانان عزیز در راستای اعتلای آرمان‌های انقلاب اسلامی به ویژه استقلال و عزت این سرزمین از دست دادیم.

وی افزود: همچنین لازم می‌دانم از مردم شریف، صبور و همراه استان که در این شرایط با آرامش، همدلی و مسئولیت‌پذیری در کنار صنعت و خدمتگزاران خود ایستادند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

وی اضافه کرد: آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و از دست دادن بخشی از تولید گاز، صرفاً چالشی منطقه‌ای یا استانی نبود بلکه مسأله ای ملی بوده و دولت برای حل آن توجه خاص داشته است.

استاندار بوشهر گفت: از کمیسیون اصل نود انتظار داریم گزارش و مشاهدات این بازدید را در مسیر رفع موانع، تأمین منابع و تسریع در بازسازی پیگیری کنند.