ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار داشت: طی امروز و فردا با توجه به وجود شرایط ناپایداری، احتمال رگبار و رعد و برق‌های نقطه‌ای به ویژه در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود و این شرایط می‌تواند در برخی ساعات شدت بگیرد.

وی با بیان اینکه خطر صاعقه و همچنین احتمال آب‌گرفتگی‌های نقطه‌ای و موقتی وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس هشدار سطح زردی که صادر شده، توصیه می‌شود شهروندان توجه لازم را داشته باشند و از تردد غیرضروری در مناطق کوهستانی و مسیل‌ها خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی استان در ادامه درباره وضعیت دما گفت: دمای هوا تا پایان هفته روند افزایشی دارد و حدود ۳ تا ۴ درجه گرم‌تر خواهد شد و این افزایش دما در بیشتر مناطق استان محسوس خواهد بود.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ناپایداری‌های جوی، احتمال تقویت رگبارها در برخی نقاط وجود دارد و شهروندان می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر و به‌روز را از طریق رسانه‌های رسمی دریافت کنند و برنامه‌های روزانه خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم نمایند.