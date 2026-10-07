به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قبادی ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران مازندران اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این نشست بررسی آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی در شهرهای استان است.

وی افزود: شهرداران در این جلسه مسائل، مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه مدیریت آب‌های سطحی را مطرح می‌کنند تا راهکارهای لازم برای رفع موانع و بهبود شرایط بررسی شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران، بررسی روند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از دیگر محورهای همایش برشمرد و گفت: ارائه و بررسی الگوی سرمایه‌گذاری در پروژه مهران، ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و توسعه ظرفیت‌های لجستیکی مرزهای کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

قبادی با تأکید بر اهمیت ایمنی فضاهای عمومی، استانداردسازی تجهیزات و وسایل بازی در پارک‌ها و فضاهای شهری را از دیگر موضوعات مطرح‌شده دانست و بیان کرد: تجهیزات بازی مورد استفاده کودکان باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد و شهرداری‌ها در زمینه نظارت، نصب و نگهداری این تجهیزات مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی همچنین از بررسی نظام پایش و ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها و شهرداران استان خبر داد و گفت: این فرآیند با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و نقاط ضعف و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران ادامه داد: آخرین وضعیت اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیز در این نشست بررسی می‌شود که محور آن افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش مصرف، توسعه ساختمان‌های سبز و حرکت شهرهای استان به سمت الگوهای جدید و کم‌مصرف است.

وی خاطرنشان کرد: شهرداران همچنین مسائل و دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری، از جمله پروژه‌های عمرانی و مدیریت پسماند را مطرح می‌کنند تا برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای طرح‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

در ادامه این همایش، مدیرکل استاندارد مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات استاندارد در تجهیزات بازی پارک‌ها اظهار کرد: تأمین ایمنی و سلامت شهروندان، به‌ویژه کودکان، از مسئولیت‌های مهم مدیریت شهری است.

وی افزود: خانواده‌ها با اعتماد به ایمنی پارک‌ها، کودکان خود را در اختیار فضاهای بازی شهری قرار می‌دهند و از این رو شهرداری‌ها باید نسبت به استاندارد بودن تجهیزات، نصب صحیح و نگهداری مستمر آنها توجه ویژه داشته باشند.