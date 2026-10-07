به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی، ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز دامپزشکی در خراسان جنوبی اظهار کرد: هفته آینده جلسه‌ای با محوریت دامپزشکی و با حضور کمیته مشترکی از کمیسیون‌های بهداشت و درمان و کشاورزی مجلس برگزار خواهد شد.

وی افزود: اولویت نخست این جلسه، بررسی موضوع امنیت شغلی فعالان حوزه دامپزشکی است و نمی‌توان همزمان بر امنیت سلامت و امنیت غذایی تأکید کرد اما امنیت شغلی نیروهای این حوزه را نادیده گرفت.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس ادامه داد: مشکلات حوزه دامپزشکی باید در سطح ملی بررسی شود و این موضوع را از طرف کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیری خواهیم کرد.

مشکل تردد دامپزشکان در مناطق مختلف استان

اسحاقی با اشاره به مشکلات رفت‌وآمد دامپزشکان در مناطق مختلف خراسان جنوبی گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده، تأمین وسیله نقلیه و دسترسی دامپزشکان به دام‌ها در نقاط مختلف استان است که برای آن باید راهکار مشخصی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی افزود: برای افزایش ارائه خدمات بخش خصوصی در حوزه عمومی باید مشوق‌های لازم ایجاد شود و این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس است.

امنیت غذایی بخشی از امنیت کشور است

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به شرایط تأمین کالاهای اساسی در خراسان جنوبی بیان کرد: در شرایطی که برخی استان‌های همجوار با کمبود یا تأخیر در عرضه کالاهای اساسی مواجه بودند، در خراسان جنوبی روند توزیع کالاهایی مانند گوشت دام سبک و سنگین و مرغ با مشکل جدی مواجه نشد.

اسحاقی گفت: امنیت غذایی را نمی‌توان از امنیت کشور جدا کرد و دامپزشکان در این حوزه نقش مستقیم دارند.

وی افزود: در صورت خلأ فعالیت دامپزشکی در زمان بحران، سلامت دام و طیور و در نتیجه تأمین غذای مورد نیاز جامعه با خطر مواجه می‌شود.

ضرورت توجه به بیماری‌های مشترک انسان و دام

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس با اشاره به اهمیت بیماری‌های مشترک انسان و دام گفت: بخش قابل توجهی از بیماری‌ها با حوزه دام و غذا ارتباط دارند و کنترل این بیماری‌ها نیازمند حضور مؤثر مجموعه دامپزشکی است.

اسحاقی تأکید کرد: تجربه جنگ اخیر، اهمیت امنیت غذایی را بیش از گذشته آشکار کرد و باید این موضوع در سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان گفت: دولت و مجلس باید جایگاه امنیت غذایی را در کنار سایر مؤلفه‌های امنیت کشور مورد توجه قرار دهند تا در صورت بروز شرایط مشابه در آینده، کشور با خلأ در تأمین نیازهای غذایی مواجه نشود.