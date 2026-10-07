به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالمک الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت سومین سالروز طوفان الاقصی گفت: در سومین سالگرد عملیات مبارک طوفان الاقصی ما به نتایج آن می‌اندیشیم تا وضعیت امت را ارزیابی کنیم و به اطرافیانمان مسئولیت بزرگشان را در قبال آرمان فلسطین و موضعشان در قبال دشمن اسرائیلی یادآوری کنیم.

طوفان الاقصی بزرگترین حماسه ملت فلسطین

وی افزود: وقتی به ارزیابی عملیات طوفان الاقصی می‌پردازیم، آن را بزرگترین حماسه در مبارزه مردم فلسطین از زمان اشغال آن می‌یابیم. طوفان الاقصی بزرگترین عملیات جهادی مردم فلسطین است. این یک عملیات موفقیت‌آمیز بود که به طرز بی‌سابقه‌ای موجودیت دشمن اسرائیلی را متزلزل کرد. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و دیگر کشورهای غربی پس از طوفان الاقصی برای نجات دشمن اسرائیلی شتافتند. وضعیت آشفته‌ای که دشمن اسرائیلی را تحت تأثیر قرار داد، غرب را برانگیخت و میزان تأثیر طوفان الاقصی بر واقعیت دشمن را احساس کرد. عملیات طوفان الاقصی فرصتی برای امت ما فراهم کرد و افق‌هایی را برای آن در واقعیت و در عمل گشود و ثابت کرد که مردم فلسطین شایسته انجام وظیفه اسلامی و انسانی خود هستند. عملیات طوفان الاقصی فرصتی برای امت بود تا به عنوان بخشی از وظیفه انسانی و اخلاقی خود و به خاطر امنیت ملی کشور، از مردم فلسطین حمایت کند.

حمایت تمام عیار آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: امت اسلامی باید ابتکار عمل را برای ارائه انواع حمایت از مردم فلسطین به دست می‌گرفت، اما آنچه اتفاق افتاد این بود که کسانی که با علاقه کامل ابتکار عمل را برای حمایت از دشمن اشغالگر به دست گرفتند، غرب و ایادی صهیونیسم بودند. آمریکایی‌ها به نقطه شراکت کامل در حمایت از دشمن اسرائیلی، ارائه پوشش گسترده، باز کردن تمام انبارهای تسلیحاتی خود در منطقه و ارائه پشتیبانی کامل از دشمن رسیده‌اند.

او افزود: آمریکایی‌ها و غرب در آماده‌باش کامل بودند و بلافاصله انواع حمایت‌ها را به دشمن اسرائیلی ارائه دادند و برای جلوگیری از تزلزل داخلی در دشمن اسرائیلی تلاش کردند. فقط مقاومت اسلامی در لبنان، جمهوری اسلامی ایران، گروه‌های مقاومت عراقی و جبهه پشتیبانی یمن در کنار مردم فلسطین ایستادند.

پایداری مردم فلسطین دنیا را شگفت زده کرد

رهبر انصارالله یمن گفت: وضعیت حاکم بر امت، خیانت و همدستی برخی بود و حمایت‌ها به محور جهاد و مقاومت محدود می‌شد. جای تاسف است که مسلمانان، و به ویژه اعراب، فرصت واقعی حمایت از مردم فلسطین را از دست دادند، زیرا عملیات طوفان الاقصی نقطه عطفی برای کل امت در مبارزه با دشمن بود. طرف فلسطینی و گروه‌های مجاهد آن که متحد بودند، در آن حماسه‌ی پایداری و مقاومت بزرگ برجسته بودند. پایداری مردم فلسطین در مقابله با دشمن اسرائیلی، جهان را شگفت‌زده کرده است، به‌ویژه با توجه به حمایتی که دشمن با مرگبارترین سلاح‌ها و انواع کمک‌ها دریافت می‌کند.

هدف قرار دادن غزه با مرگبارترین تسلیحات

وی تصریح کرد: دشمن با استفاده از مرگبارترین سلاح‌ها، با ریختن این سلاح‌ها بر روی محله‌های مسکونی در نوار غزه، به کشتار ملت فلسطین پرداخته است. دشمن اسرائیلی تمام جنبه‌های زندگی در نوار غزه را هدف قرار داده است. این کار به جایی رسیده است که ساکنان غزه را از آب محروم می‌کند.

رهبر انصارالله یمن ادامه داد: دشمن اسرائیلی تمام محله‌ها را با بمب‌های آمریکایی در نوار غزه نابود کرده است. دشمن اسرائیلی تا آنجا پیش رفته است که کودکان و زنان را در نوار غزه در مقیاس بسیار وسیعی، از تک تیراندازها گرفته تا بمب‌ها، به شهادت می رساند. جنگ گرسنگی که توسط دشمن اسرائیلی علیه ساکنان نوار غزه به راه افتاده، وضعیت شرم‌آوری را برای جهان و مسلمانان ایجاد کرده است. دشمن اسرائیلی مانع از رسیدن شیرخشک به نوزادان در نوار غزه شده و به همراه آمریکایی‌ها، فجیع‌ترین جنایات را در این نوار مرتکب شده است. برخی از جنایات در غزه به صورت زنده پخش می‌شد و دشمن اسرائیلی آشکارا تجاوز و عزم خود را برای ارتکاب نسل‌کشی و انجام این جنایات فجیع به نمایش می‌گذارد. جهان از وحشیگری دشمن اسرائیلی شوکه شده است.

وی افزود: برخی از کشورهای غیراسلامی در غیاب یک صدای عربی و اسلامی، علیه جنایات صهیونیستی صدایی داشتند. جنایات دشمن اسرائیلی نشان دهنده سقوط و افشای تمام شعارهای صهیونیستی مانند حقوق بشر و دیگر شعارهای فریبنده بود.کشتار و هدف قرار دادن، حتی کودکان، و حمله به بیمارستان‌ها در حملات نظامی، رسوا کننده دشمن اسرائیلی، حتی در برابر دادگاه کیفری بین‌المللی است. ‏

رسوایی غرب

وی گفت: آمریکا اخیراً هرگونه فعالیتی را که در حمایت یا همدردی با مردم فلسطین و علیه دشمن اسرائیلی باشد، غیرقانونی اعلام کرده است. آشکار شدن گسترده چهره غرب برای بسیاری از نخبگان و جوانان بسیار مهم است تا دیدگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به غرب داشته باشند. غرب تمام ابزارهای حمایت از نسل‌کشی در غزه را در اختیار دشمن اسرائیلی قرار داده است.در واقعیت عربی و اسلامی ما، طوفان الاقصی، تحول مهمی را رقم زد. آرمان فلسطین و اماکن مقدس در فلسطین بخشی از دغدغه‌های امت اسلامی است و با مسئولیت در قبال آنها مرتبط است.

نقشی که بریتانیا به سعودی داد

او بیان کرد: طوفان الاقصی واقعیت هایی را در جهان اسلام آشکار کرد، واقعیت کشورهایی که وانمود می‌کردند در خط مقدم امت اسلامی از نظر دینی هستند به ویژه نظام سعودی. بریتانیا رژیم سعودی را ایجاد کرد و نقشی خاص و شرورانه در واقعیت امت اسلامی به آن اختصاص داد. نقش فریبکارانه‌ای که رژیم سعودی ایفا می‌کند، در خدمت دشمنان امت اسلامی است.

سعودی خنجری به امت اسلامی

وی افزود: امت اسلامی باید نقش عربستان سعودی را در قبال آرمان فلسطین بررسی و تحقیق کند و هر کسی که تحقیق کند، آن را فقط به عنوان خنجری از پشت به امت اسلامی خواهد یافت. مواضع صوری رژیم سعودی هیچ سودی برای واقعیت مردم فلسطین ندارد. امت اسلامی باید حقایق مهمی درباره نقش سعودی بداند.

همسویی سعودی با صهیونیستها در جنگ غزه

رهبر انصارالله یمن با اشاره به نقش رسانه های سعودی در حمایت از رژیم صهیونیستی گفت: هنگامی که حماسه طوفان الاقصی رخ داد و پس از آن جنایاتی که اشغالگران علیه ملت فلسطین رقم زدند، رسانه های سعودی وقایع و تحولات را به نفع دشمن اسرائیلی بیان کردند. تروریستی شمردن گروههای فلسطینی، بیانگر موضع واقعی سعودی در قبال موضوع فلسطین است. موضع عربستان سعودی در قبال آنچه در غزه اتفاق افتاد، به بیانیه‌ها محدود شد و حتی به سطح تحریم هم نرسید، برخلاف کشورهای غیراسلامی که گام‌های پیشرفته‌تری برداشتند.

وی گفت: ما شواهدی از حمایت پادشاهی شاخ شیطان و رژیم نجدی برای رساندن کمک به دشمن اسرائیلی داریم.از نظر اقدامات و مواضع، رژیم سعودی و کسانی مانند آن از دشمن اسرائیلی حمایت کرده‌اند و آنچه به مردم فلسطین ارائه داده‌اند چیزی بیش از اظهارات پوچ و توخالی نیست. مردم فلسطین از بیانیه‌های صادر شده توسط اجلاس‌ها و نشست‌ها که هیچ اقدام عملی مؤثری بر دشمن اسرائیلی ارائه نداده‌اند، سودی نبرده‌اند.

حریم هوایی سعودی در اختیار دشمن اسرائیلی

او افزود: رژیم سعودی همچنان به دشمن اسرائیلی اجازه می‌دهد از حریم هوایی خود استفاده کند، برخلاف سایر کشورهای عربی مانند عمان که این امر را ممنوع کرده‌اند.رسانه‌های رژیم سعودی جنایات دشمن اسرائیلی را توجیه کرده‌اند و به همان سطح از عملکرد برخی از رسانه‌های دشمن اسرائیلی رسیده‌اند.

رهبر انصارالله یمن ادامه داد: برای آگاهی مردم ما مهم است که رویدادها به عنوان یک آزمون، شفاف‌سازی و فرآیند دسته‌بندی مهم عمل کنند که ماهیت واقعی مردم را آشکار می‌کند و مانع از فریب خوردن آنها توسط برخی توصیفات می‌شود. موضع برخی کشورها در سرکوب احساسات مردمی با ممنوعیت تظاهرات و ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که از مردم فلسطین حمایت می‌کنند، واضح بود.

نقش موثر محور جهاد و مقاومت و فدارکاری حزب الله لبنان

وی گفت: موضع محور جهاد و مقاومت، و در رأس آنها حزب‌الله، جبهه‌ای گشوده و عملکرد فعالی داشت. حزب‌الله بزرگترین فداکاری‌ها را کرده و شهدایی را تقدیم کرده است، که در رأس آنها دبیرکل حزب‌الله، شهید اسلام و انسانیت، سید حسن نصرالله، رضوان الله علیه، و سید هاشم صفی‌الدین، و رهبران و رزمندگان حزب‌الله هستند.حزب‌الله از زمان نبرد الاقصی نبرد بزرگی را علیه دشمن اسرائیلی آغاز کرد و دشمن اسرائیلی به دنبال پایان دادن به نقش آن است.

دشمنی دیرینه سعودی با حزب الله لبنان و نقش آفرینی در ترور عماد مغنیه

او بیان کرد: دشمن اسرائیلی به همراه آمریکایی‌ها برای از بین بردن جبهه مقاومت اسلامی در لبنان تلاش می‌کند و سعودی‌ها نقش اساسی در این امر دارند. رژیم سعودی در حال اعمال فشار در محافل رسمی لبنان برای خرید حمایت است و همه را علیه حزب‌الله در جبهه متحد با دشمن صهیونیستی تحریک می‌کند. دشمنی عربستان سعودی با حزب‌الله در لبنان موضوع جدیدی نیست و به دلیل موضع آن در قبال مردم یمن نیز نیست. بلکه از ابتدا وجود داشته و سعودی‌ها از همان ابتدا علیه لبنان توطئه می‌کردند. رژیم سعودی در ترور شهید عماد مغنیه نقش داشته و از همان ابتدا در تلاش‌ها برای ترور دبیرکل حزب‌الله دست داشته است. رژیم سعودی در فعالیت‌های خصمانه متعددی علیه حزب‌الله دست داشته است که اکنون در اوج خود قرار دارد و تمام توان خود را برای خدمت به دشمن اسرائیلی در لبنان به کار گرفته است.

وی تصریح کرد: بزرگترین خدمت به دشمن اسرائیلی در لبنان، نابودی مقاومت اسلامی است که با طرح صهیونیستی که کل منطقه را هدف قرار داده است، مقابله می‌کند. رژیم سعودی به طور آشکار در خدمت صهیونیسم است و کاری را انجام می‌دهد که در درجه اول به نفع دشمن صهیونیستی است. رژیم سعودی نیازی ندارد که مقاومت فلسطین را تروریست بداند و نیازی به دشمنی با حزب الله ندارد.رژیم سعودی پشت فتنه و توطئه در جهان عرب و اسلام است.

رابطه صمیمی بن سلمان و اپستین

او بیان کرد: صهیونیست ها با طوفان الاقصی به شکلی بی‌سابقه در شیوه‌ها و جهت‌گیری‌هایش که خطری برای جوامع بشری است، رسوا شده اند. رسوا شدن نظام صهیونیستی با جنایات غزه و رسوایی‌های جفری اپستین، جنایتکار صهیونیستی، که به اندازه کافی حقیقت را آشکار کرده، افزایش یافته است.رژیم سعودی رابطه نزدیکی با جفری اپستین جنایتکار داشت و تصاویر، رابطه صمیمی بین بن سلمان و اپستین را نشان می‌دهند.

انزوای صهیونیستها

رهبر انصارالله یمن گفت: یکی از نتایج مهم طوفان الاقصی، طرد و انزوای صهیونیستها و در راس آن کابینه دشمن و نتانیاهو جنایتکار قرار داشت. نفرت و ضدیت جهانی با صهیونیزم با خروج هیئت ها در سازمان ملل هنگام سخنرانی نتانیاهو جنایتکار نمایان می شود.

اعطای کرسی به دشمن اسرائیلی مایه ننگ سازمان ملل است

وی اظهار داشت: این مایه ننگ سازمان ملل متحد است که به دشمن اسرائیلی در مجمع عمومی کرسی بدهد، زیرا این کار جوهره آن را لکه‌دار می‌کند.

عدم پایبندی دشمن اسرائیلی به آتش بس غزه و موضع شرم آور دولت ترامپ

ملت فلسطین همچنان در نوار غزه رنج زیادی را متحمل می‌شوند و دشمن صهیونیستی، با وجود توافقات، به آتش‌بس پایبند نبوده است. از زمان آتش‌بس در غزه، هزاران شهید و زخمی در نوار غزه وجود داشته است. روزانه کشتار، بمب‌گذاری، اقدامات تجاوزگرانه و گسترش اشغال وجود دارد. دشمن اسرائیلی همچنان از ورود چادرها و لوازم اولیه خدماتی به نوار غزه جلوگیری می‌کند. رنج در نوار غزه همچنان عظیم است و دولت ترامپ اقدام نمایشی دارد. موضع دولت آمریکا حتی برای مردم آمریکا شرم‌آور است و در صحنه جهانی آشکار شده است. آمریکایی‌ها در یک استراتژی مهار برای سرپوش گذاشتن بر جنایات صهیونیستی و دستیابی تدریجی به اهداف خود عمل کردند.

هشدار درباره کوتاهی جهان اسلام و عرب در قبال فلسطین

وی گفت: مردم از رنج ساکنان غزه غافل هستنند و می‌خواهند آن جنایات وحشیانه دوباره تکرار شود تا به آنچه در غزه اتفاق می‌افتد توجه کنند. مسئولیت بزرگی بر دوش امت اسلامی است تا در برابر جنایات صهیونیستی در نوار غزه موضع بگیرند. پایداری مردم فلسطین در کرانه باختری با توجه به آوارگی اجباری و ایجاد شهرک‌ها بسیار مهم است. امت اسلامی به جز محور جهاد و مقاومت، در قبال آنچه در فلسطین اتفاق می‌افتد، در حالت غفلت و کوتاهی از انجام وظیفه است.

پروژه اسرائیل برای سلطه بر منطقه

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: طرح صهیونیستی اساساً طرحی برای اشغال، سیطره و هیمنه بر منطقه به طور کلی است. طرح صهیونیستی مبتنی بر اشغال آشکار مناطق وسیعی از منطقه است و نتانیاهوی جنایتکار از «اسرائیل بزرگ» صحبت کرد. هر کشور، ملت یا گروهی که جهت‌گیری جهادی علیه دشمن اسرائیلی اتخاذ کند، هدف شدیدترین حملات حامیان آمریکا و اسرائیل قرار خواهد گرفت.

دشمن صهیونیستی همه را در کرانه باختری هدف قرار می دهد

او گفت: دشمن صهیونیستی، با اقدامات تقریباً روزانه خود در کرانه باختری علیه کسانی که به مقاومت وابسته نیستند، طمع خود را نسبت به سرزمین فلسطین آشکار می‌کند. اقدامات جنایتکارانه دشمن اسرائیلی همه اقشار مردم فلسطین را هدف قرار می‌دهد. جنایات دشمن اسرائیلی همه را هدف قرار می‌دهد و واکنشی به مقاومت نیست.

ایران در حال نبرد بزرگ با دشمن اسرائیلی و آمریکایی است

رهبر: ما باید از هجمه های بزرگی که رویکرد جهادی علیه دشمن اسرائیلی فلسطین، لبنان و جمهوری اسلامی در ایران هدف قرار می دهیم، آگاه باشیم. جمهوری اسلامی ایران در حال نبرد بزرگ برای رویارویی با دشمن اسرائیلی و آمریکایی است.

وی اظهار داشت: صهیونیسم و ایادی آن، جمهوری اسلامی را بزرگترین مانع به علت حمایت از مردم فلسطین و مقابله با طرح صهیونیستی می دانند. نقشی که جمهوری اسلامی در قبال فلسطین و منطقه ایفا کرده و پایداری آن در مقابله با سرکشی صهیونیستی، به نفع تمام امت است. جمهوری اسلامی ایران در مقابله با صهیونیستها فداکاری‌های بزرگی کرده است، که در رأس آنها رهبر و امام انقلاب اسلامی ایران، شهید سید علی الحسینی خامنه ای، رضوان الله علیه، قرار دارد.

میراث جهاد در عراق با اخراج آمریکایی ها به ثمر نشست

رهبر انصارالله یمن ادامه داد: خروج آمریکا از عراق درس بزرگی برای امت و یکی از ثمرات مقاومت در عراق است. در غیر این صورت، چه چیزی آمریکایی‌ها را به ترک عراق ترغیب می‌کند؟! موضع آزاد و شجاعانه و میراث جهاد در عراق در اخراج آمریکایی‌ها از عراق به ثمر نشست.

حمایت گسترده غرب از دشمن اسرائیلی

وی بیان کرد: سخنرانی برادر مجاهد، زیاد النخاله در سی و نهمین سالگرد تأسیس جنبش جهاد اسلامی و گردان‌های القدس بر پایداری و استقامت تأکید کرد. اگر اعراب حمایت همه جانبه ای مردم فلسطین به عمل می آوردند مشابه حمایتی که غرب از دشمن اسرائیلی به عمل می آورد، اوضاع کاملا متفاوت بود.

یمن برای فلسطین سنگ تمام گذاشت

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: به لطف خدا، ما از زمان طوفان الاقصی تا حد توان ملت یمن در تمام سطوح انجام داده‌ایم. مردم ما حمایت همه جانبه ای انجام دادند و راهپیمایی های میلیونی هفتگی آنها به مدت دو سال بی‌سابقه بود.عملیات نظامی انجام شده در حمایت از غزه بسیار زیاد بود و تنها در شب اعلام آتش‌بس متوقف شد، یمنی ها حمایت همه جانبه ای به عمل آوردند.

وی گفت: احساسات بشردوستانه مردم ما نسبت به مردم فلسطین وجود داشت .از زمان کاهش تنش با دشمن سعودی در سال ۲۰۲۲، ما وقت خود را صرف حمایت از مردم فلسطین کرده‌ایم. دشمن سعودی از زمان دوره کاهش تنش در راستای سوءاستفاده از موضع آمریکا، اسرائیل و غرب در مورد اوضاع یمن حرکت کرد.

دشمن سعودی و رهگیری عملیات یمنی ها علیه دشمن اسرائیلی

او بیان کرد: دشمن سعودی از همان اولین عملیات ما برای حمایت از مردم فلسطین به دنبال همکاری با دشمن اسرائیلی بود و عملیات رهگیری خود را در طول عملیات پشتیبانی، حتی فراتر از حریم هوایی و دریایی خود ادامه داد.

سعودی میزبان افسران صهیونیستی

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: اعترافات جاسوسان سعودی با حملات انجام شده توسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها یکسان بود. دشمن سعودی میزبان افسران صهیونیستی برای عملیات شناسایی در حریم هوایی استان صعده بود. هواپیماهای آمریکایی آنها را از قبرس به اردوگاه‌های سعودی در نزدیکی مرز با یمن منتقل کردند. دشمن سعودی به دشمن اسرائیلی اجازه داد تا بر فراز استان‌های صعده، حجه و عمران عملیات شناسایی انجام دهد و همکاری با آنها تا زمان بازگشت آنها با تجهیزاتشان به قبرس ادامه یافت. وقتی یمن کاروانی از شهدا را در عملیات پشتیبانی از غزه تقدیم کرد، دشمن سعودی خوشحال شد. علمای دینی وابسته به رژیم سعودی تا آنجا پیش رفته‌اند که آمریکایی‌ها را به بمباران مساجد در یمن تحریک می‌کنند!

نقش الغماری را ارج می نهیم

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: در سالگرد طوفان الاقصی، یاد محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد شهید، و مبارزه بزرگ او در حمایت از مردم فلسطین را گرامی می‌داریم. شهید الغماری و مجاهدین نیروهای مسلح تلاش‌های خود را در حمایت از مردم فلسطین به کار گرفتند. در واقع، یمن و دولت آن در حمایت از آرمان عادلانه و آرمان فلسطین شهدایی تقدیم کردند. در سالگرد طوفان الاقصی، ما پایداری، اثربخشی و فداکاری‌های مردم خود را در مرحله حمایت از همه اقشار جامعه مورد تاکید قرار می دهیم.

اقدامات خصمانه سعودی علیه مردم یمن

وی بیان کرد: دشمن سعودی در مرحله پس از کاهش تنش به هدف قرار دادن کشور ما ادامه داد، محاصره را تنگ‌تر کرد و یمن را به یک زندان بزرگ تبدیل کرد.

وی با اشاره به تحرکات سعودی علیه یمن گفت: دشمن سعودی مردم ما را از ثروت نفتی‌شان محروم کرده است و حقوق‌ها به مدت ۱۲ سال به درآمدهای حاصل از این منابع وابسته بوده است.یک میلیون کارمند از حقوق خود محروم شده‌اند و درآمد حاصل از منابع نفت و گاز به بانک ملی عربستان سعودی می‌رود. خدمات بهداشتی در کشور ما در نتیجه تجاوز و محاصره عربستان سعودی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است که باعث مرگ ۱.۴ میلیون بیمار شده است. رنج مردم یمن بسیار زیاد است و سعودی‌ها بر ادامه محاصره اصرار دارند.

۲۵۰ هزار حمله هوایی سعودی به یمن با تسلیحات آمریکایی

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: ما به نقطه ناامیدی با دشمن سعودی رسیده‌ایم؛ هیچ مذاکره‌ای ثمربخش نبوده است. هیچ مردمی نمی‌پذیرند که فرودگاه‌هایشان به رویشان بسته شود، از منابعشان محروم شوند و محصولات فقط با تأیید رژیم سعودی وارد کشورشان شود. این اقدامات سعودی در خدمت دشمن آمریکایی و اسرائیلی است و تجاوز از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ با برنامه‌ریزی و مدیریت آمریکایی ادامه دارد. محموله‌ها، سلاح‌ها و هواپیماهایی که ۲۵۰ هزار حمله هوایی به یمن انجام داده‌اند، آمریکایی هستند و حرکت و پرواز آنها به آمریکایی‌ها بستگی دارد.

بمب هایی آمریکایی بر سر مردم یمن

وی گفت: بمب‌هایی که بر کشور ما ریخته می‌شود، بمب‌های آمریکایی هستند که سعودی‌ها از آمریکایی‌ها برای کشتن مردم ما و نابودی زیرساخت‌های ما دریافت کرده‌اند. وقتی مردم ما برای مقابله با این وضعیت و مقابله با محاصره به محاصره روی آوردند، طرف ایرانی پاسخ داد و ماموریتی را برای شکستن محاصره بر عهده گرفت و یک هیئت رسمی و تعدادی از بیماران را منتقل کرد.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: حملات هوایی دشمن سعودی از زمان کاهش تنش به ۱۶۴۲ مورد رسیده است، از جمله حملات موشکی که کشور ما را هدف قرار داده است. سه ماه تخریب زیرساخت‌ها در یمن، که با هدف قرار دادن زندان مرکزی در الجوف به اوج خود رسید. دشمن سعودی از طریق تجاوز خود به دنبال اجرای اهداف آمریکایی و صهیونیستی است و برخی در تلاشند این حقایق را در میان صحبت‌های آمریکایی و صهیونیستی در مورد اتحاد استراتژیک انکار کنند.

همکاری آمریکایی-اسرائیلی و سعودی علیه مردم یمن

وی اظهار داشت: این یک واقعیت آشکار است که همکاری آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی علیه مردم یمن وجود دارد. سعودی‌ها زیر چتر آمریکا هستند و زیر همان چتر آمریکا به یمن حمله می‌کنند. سطح آنچه سعودی‌ها خواستار آن بودند، مداخله مستقیم آمریکا با تمام قوا بود. آمریکایی‌ها می‌خواهند عملیات نظامی را از اتاق‌های عملیات مدیریت کنند و به رژیم سعودی سلاح بفروشند. دشمن اسرائیلی با دشمن سعودی در طراحی نقشه‌ای شوم برای هدف قرار دادن مردم یمن شرکت دارد. اگر دشمن سعودی بتواند کنترل کامل کشور ما را به دست بگیرد، هر چه می‌خواهد به آمریکا، اسرائیل و بریتانیا می‌دهد. برخی تلاش می‌کنند موضع عربستان سعودی را جدا از صهیونیسم جلوه دهند.

وی بیان کرد: کسی که به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خدمت می‌کند، سعودی است و او شریک آنها در تمام برنامه‌هایشان در منطقه است. کاری که او در یمن انجام می‌دهد در همین چارچوب است. تهمت دشمن سعودی علیه اهل ایمان و خرد، مبنی بر اینکه آنها به دنبال هدف قرار دادن مکه و مدینه هستند، بدون شک منشأ صهیونیستی دارد. بن سلمان اعلام و اعتراف کرده است که از جریان تکفیری حمایت کرده و به دستور و هدایت کسانی که او متحدان غرب خود می‌نامد، به دنبال گسترش آن بوده است. آیا دشمن سعودی، به اعتراف خودش، جریان تکفیری را تحت پوشش‌های مذهبی برای خدمت به آمریکا به کار نگرفته است؟ این اعتراف، خود مدرکی علیه آنهاست، همانطور که اعترافات سایر آمریکایی‌ها نیز همینطور است.

هشدار درباره توطئه سعودی علیه قداست مکه و مدینه

رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: دشمن سعودی که در سوءاستفاده از بُعد مذهبی جریان تکفیری تردیدی ندارد، در حملات خود به مردم ما مطابق با توطئه‌های مشترک با دشمن صهیونیستی، تردیدی نخواهد کرد. من از کشورهای اسلامی و مردم آنها می‌خواهم و آنها را از نظر تاریخی مسئول می‌دانم که در قبال اقدامات رژیم سعودی علیه اماکن مقدس اسلامی، سهل‌انگار نباشند. رژیم سعودی می‌خواهد با همکاری آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه قداست مکه و مدینه توطئه کند.

دشمن سعودی جنایتکار و کودک کش است

وی گفت: مردم ما بیش از حد شریف، پاک، معصوم، عزیز و معتبر هستند که هرگونه هتاکی به اماکن مقدس اسلامی مکه، مدینه و مسجد الاقصی را بپذیرند. همه باید قاطعانه با اقدامت سعودی علیه اماکن مقدس برخورد کنند. رژیم سعودی در واقع سرسخت‌ترین دشمن است. دشمن سعودی یک جنایتکار و کودک‌کش است.

کشورهایی که سعودی به دنبال درگیر کردن آنها در یمن است آگاه باشند

او بیان کرد: امت اسلامی، مردم جهان و مردم کشورهایی که این رژیم سعودی به دنبال درگیر کردن آنهاست باید این حقایق را درک کنند. از صداهایی که در ترکیه و پاکستان هستند و اجازه نمی‌دهند رژیم سعودی آنها را به تجاوز علیه یمن بکشاند، قدردانی می‌کنم. ابومنشار که مرتکب جنایت علیه جمال خاشقجی شد، کسی است که فجیع‌ترین جنایات را در یمن مرتکب می‌شود.

قطری ها خیانت سعودی را از یاد نبرند

رهبر انصارالله یمن در بخش دیگری از سخنانش گفت: قطری ها باید به یاد داشته باشد که چگونه رژیم سعودی به آن خیانت کرد و بدون دلیل آن را محاصره کرد. فکر نکنید که وفادار است. الجزیره به سطح کانال‌های عبری تنزل یافته است. قطری‌ها باید خیانت سعودی‌ها را به خاطر داشته باشند.

تمجید از حمایت مردم تعز

وی بیان کرد: از مردم شریف تعز که در کنار نیروهای مسلح در دفع نیروهای کمکی دشمن سعودی ایستادند، تشکر و قدردانی می‌کنم. از مردم عزیزمان می‌خواهم که از جبهه‌ها حمایت کنند و بسیج شجاعانه قبایل را می ستایم. از مردممان می‌خواهم که در راهپیمایی عظیم میلیونی جمعه آینده شرکت کنند.

لزوم حضور گسترده در راهپیمایی میلیونی روز جمعه

رهبر انصارالله یمن در پایان سخنانش گفت: ما در هرگونه تشدید تنش، در موضع خود در کنار مردم فلسطین محکم ایستاده‌ایم و هر کاری را که در توان داریم و در چارچوب جهاد و مقاومت انجام می‌دهیم.از مردممان می‌خواهم که این جمعه در راهپیمایی میلیونی شرکت کنند تا بر پایداری مردممان در موضع ایمانی و حمایت از مردم فلسطین تأکید کنند.از مردممان می‌خواهم که در راستای تاکید بر موضع ملت ما در یاری مقدسات اسلامی این جمعه در راهپیمایی میلیونی شرکت کنند.