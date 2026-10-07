به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند، در نشست امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج و هلال احمر گفت: باید خروجی این همکاری، تشکیل یک شبکه منظم، حرفه‌ای و همیشه بیدار برای امدادرسانی اجتماعی باشد تا در نخستین ساعات وقوع بحران، امکان پیش‌بینی، حضور و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم فراهم شود.

وی افزود: آنچه حق مردم است و ما خودمان را در برابر آن بدهکار می‌دانیم، باید با هدایت مسئولان و همراهی همه دستگاه‌ها به بهترین شکل انجام شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: به نظر من باید یک کار مشترک میان هلال‌احمر و بسیج برای خدمت‌رسانی و امداد اجتماعی شکل بگیرد و حاصل این پیوند، یک شبکه منظم، حرفه‌ای و همیشه بیدار باشد؛ شبکه‌ای که بتواند در همان ساعات نخست بحران، هم پیش‌بینی لازم را انجام دهد و هم در صحنه حاضر شود و خدمت‌رسانی کند.

کولیوند با اشاره به حضور نیروهای امدادی در حوادث اخیر گفت: نیروهای ما تاکنون جان خود را در میدان گذاشته‌اند و مردم نیز این تلاش‌ها را دیده‌اند و قدردان هستند. وظیفه ما این است که این سرمایه اجتماعی را با خدمت بیشتر و آمادگی بالاتر تقویت کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به اسناد و گزارش‌های بین‌المللی تهیه‌شده درباره حوادث جنگ رمضان گفت: گزارش‌ها، تصاویر و فیلم‌های مربوط به حملات و عملیات امداد و نجات در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است و حتی سازمان ملل نیز در مکاتبات خود، حملات علیه غیرنظامیان را به‌صراحت محکوم کرده است.

وی ادامه داد: چنین اسنادی برای ما اهمیت زیادی دارد و مشابه این مستندات در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا و بیش از ۱۰۰ کشور دریافت شده بود.

کولیوند با اشاره به صحنه‌های عملیات جست‌وجو و نجات افزود: بخش قابل توجهی از تصاویر و فیلم‌هایی که از عملیات داریم، مربوط به لحظاتی است که نیروهای امدادی و سگ‌های جست‌وجو و نجات، افراد گرفتار زیر آوار را پیدا کردند و آنها را زنده بیرون آوردند. برخی از این صحنه‌ها به‌قدری تأثیرگذار است که باور کردن نجات یک انسان از میان حجم عظیمی از آوار دشوار است.

وی با اشاره به روحیه نیروهای جوان هلال‌احمر در میدان گفت: با وجود مشاهده صحنه‌های بسیار تلخ، جوانان امدادگر ما روحیه خود را از دست ندادند و با شجاعت به کار ادامه دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از اقدام یکی از فعالان حوزه تولید و توزیع مواد غذایی در جریان حملات خبر داد و گفت: در یکی از استان‌ها حدود ۱۲۰۰ تن گوشت مرغ در معرض خطر قرار گرفته بود و با وجود شرایط بسیار دشوار، یکی از فعالان این مجموعه در کنار نیروهای هلال‌احمر ایستاد و بخش قابل توجهی از این محموله را از زیر آوار و در شرایط خطرناک نجات داد. این اقدام شایسته تقدیر است.

کولیوند تأکید کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که در شرایط بحران، علاوه بر دستگاه‌های امدادی، مردم، تولیدکنندگان و فعالان اجتماعی نیز می‌توانند نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های کشور و خدمت‌رسانی به جامعه داشته باشند.

وی با اشاره به حضور نمایندگان هلال‌احمر در مجامع بین‌المللی گفت: در جلسات بین‌المللی تلاش کردیم ابعاد انسانی حملات و آثار آن بر مردم، به‌ویژه کودکان و خانواده‌ها، به‌صورت مستند روایت شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: تصاویر کودکان و خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، نشان می‌دهد که در بسیاری از این حوادث، قربانیان هیچ نقشی در درگیری‌ها نداشته‌اند و صرفاً مردم عادی بوده‌اند.

کولیوند همچنین با اشاره به ظرفیت آموزشی جمعیت گفت: در ادامه اقدامات خود، از بهترین معلمان و نیروهای آموزشی استفاده کردیم و حدود ۱۲ هزار نفر را برای ارتقای آمادگی و افزایش توان پاسخگویی آموزش دادیم.