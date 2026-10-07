به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با قدردانی از خدمات جمعیت هلال احمر در حوادث مختلف گفت: هلال احمر در همه عرصه‌ها، از تهدیدهای نظامی و جنگ گرفته تا کرونا و حوادث طبیعی، در کنار مردم و در خط مقدم امدادرسانی حضور داشته است.

وی اظهار کرد: هر مصیبتی که به مردم وارد شد، هلال احمر در نخستین لحظات در کنار مردم حاضر شد و در امدادرسانی، پشتیبانی و تقویت روحیه مردم نقش‌آفرینی کرد.

طائب با اشاره به مفهوم «هر ایرانی یک بسیجی» گفت: هلال احمر یکی از نهادهایی است که در مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری مردم نقش مؤثری داشته و این مأموریت را به بهترین شکل انجام داده است.

وی با اشاره به عملکرد هلال احمر در جنگ ۱۲ روزه افزود: در این جنگ روزانه بیش از هزار تن بمب بر مناطق مختلف ریخته شد و حدود ۱۵۰ هزار واحد غیرنظامی آسیب دید. هلال احمر در چنین شرایطی به سرعت خود را به مناطق آسیب‌دیده رساند و عملیات امدادرسانی را آغاز کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: عملیات امدادرسانی هلال احمر در شرایطی انجام می‌شد که حملات دشمن ادامه داشت. پس از هر موج بمباران، نیروهای هلال احمر خود را به محل حادثه می‌رساندند و در حالی که امکان حمله مجدد وجود داشت، به امدادرسانی به مردم ادامه می‌دادند.

طائب با اشاره به آسیب دیدن مراکز هلال احمر و آمبولانس‌ها در جریان حملات گفت: در این جنگ ۵۶ مرکز هلال احمر هدف حمله قرار گرفت، بیمارستان‌ها آسیب دیدند و حتی آمبولانس‌ها نیز مورد هدف قرار گرفتند. اینکه یک هواپیمای جنگی به جای هدف قرار دادن یک پادگان، آمبولانس هلال احمر را هدف قرار دهد، نشان‌دهنده ماهیت حملات دشمن است.

وی افزود: با وجود همه این آسیب‌ها، نیروهای هلال احمر پای مردم ایستادند و با ایثار و ازخودگذشتگی، خدمت‌رسانی را ادامه دادند. اگر ملت ایران امروز به‌عنوان ملتی مقاوم شناخته می‌شود، یکی از جلوه‌های این مقاومت را می‌توان در عملکرد هلال احمر مشاهده کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین با اشاره به نقش هلال احمر در عرصه اطلاع‌رسانی و روایت حوادث گفت: هلال احمر علاوه بر امدادرسانی، در روایت جنایت‌های رژیم صهیونیستی نیز نقش مهمی ایفا کرد و توانست بخشی از انحصار خبری موجود در جهان را بشکند.

طائب ادامه داد: در شرایطی که جریان‌های رسانه‌ای تلاش می‌کنند اخبار و واقعیت‌های میدان را به شکل دیگری منعکس کنند، اقدامات هلال احمر و حضور آن در کنار مردم مظلوم، تصویری واقعی از حوادث و جنایت‌های رخ‌داده ارائه کرد.

وی با اشاره به عملیات طوفان الاقصی و تحولات منطقه اظهار کرد: امروز باید یاد شهدای فلسطین، لبنان، عراق، سوریه و یمن و همه کسانی را که در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند، گرامی بداریم.

طائب گفت: مقاومت ملت‌های منطقه موجب شده است معادلاتی که دشمنان برای نابودی مقاومت و مردم منطقه طراحی کرده بودند، محقق نشود و امروز رژیم صهیونیستی بیش از هر چیز درباره حفظ موجودیت خود سخن می‌گوید. این ایستادگی و مقاومت، حاصل رشادت ملت‌ها و اقدامات بشردوستانه و امدادی مجموعه‌هایی همچون هلال احمر است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ضرورت تقویت مقاومت و تاب‌آوری مردم در شرایط پساجنگ گفت: امروز علاوه بر عرصه نظامی، در عرصه جنگ روایت‌ها نیز باید در کنار یکدیگر باشیم و روایت ایستادگی مردم و جنایات دشمن را به گوش جهانیان برسانیم.

وی با بیان اینکه ملت ایران برای دفاع از حقوق و منافع خود در برابر فشارها ایستادگی کرده است، اظهار کرد: به فضل الهی در جنگ نظامی به پیروزی رسیدیم و امروز در مرحله پساجنگ و جنگ روایت‌ها قرار داریم؛ از این رو باید در کنار هم باشیم و رشادت‌های ملت‌های مظلوم، ایستادگی مردم و جنایاتی را که به گفته وی از سوی اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است، برای افکار عمومی جهان تبیین کنیم.

طائب ادامه داد: همان‌گونه که بسیج و هلال احمر در دوران جنگ دوشادوش یکدیگر بودند، در دوران پساجنگ نیز باید در حوزه روایتگری و تبیین حوادث و جنایات، همکاری و هم‌افزایی بیشتری داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ضرورت آمادگی برای شرایط آینده گفت: استکبار جهانی از منافع خود دست نمی‌کشد و ما نیز ملتی هستیم که برای منافع و امنیت ملی خود ایستادگی می‌کنیم؛ بنابراین باید در زمینه مقاوم‌سازی مردم و کشور، هم‌افزایی و توانمندی‌های خود را افزایش دهیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی بسیج و جمعیت هلال احمر افزود: جمعیت هلال احمر یک سازمان مردمی است و بسیج نیز وظیفه سازماندهی و به میدان آوردن ظرفیت‌های مردم را بر عهده دارد؛ بنابراین این دو مجموعه می‌توانند با همکاری بیشتر، ظرفیت‌های موجود را در حوزه امداد و نجات سازماندهی و فعال کنند.

طائب با اشاره به ظرفیت نیروهای بسیج اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۸۲۷ گردان بیت‌المقدس و ۸۳۷ گردان کوثر در بخش خواهران در مجموعه بسیج سازماندهی شده‌اند و بخش قابل توجهی از این نیروها آمادگی دارند در حوزه امدادرسانی و امدادگری نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: این ظرفیت‌ها باید در کنار توانمندی‌های جمعیت هلال احمر سازماندهی و به شکل هدفمند به کار گرفته شوند تا در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها، ظرفیت امداد و نجات کشور با توان بیشتری وارد میدان شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان بسیج مستضعفین خبر داد و گفت: امروز با امضای این تفاهم‌نامه، هم‌افزایی میان دو مجموعه در عرصه‌های مختلف از جمله شبکه‌سازی، آموزش و به‌کارگیری ظرفیت‌های امدادی و امداد و نجات دنبال خواهد شد.

طائب تأکید کرد: با اجرای این تفاهم‌نامه، عملیات گسترش همکاری‌ها در این عرصه‌ها از امروز آغاز خواهد شد و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های مردمی بسیج و جمعیت هلال احمر بیش از گذشته در خدمت امدادرسانی و مقاوم‌سازی کشور قرار گیرد.

در پایان تفاهم نامه همکاری بین حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و پیرحسین کولیوند رئیس سازمان هلال‌احمر امضا شد.