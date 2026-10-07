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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

فعلاً برنامه‌ای برای نشست سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین نداریم

فعلاً برنامه‌ای برای نشست سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین نداریم

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد در حال حاضر برنامه‌ای برای برگزاری دور جدید مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تماس در قالب روسیه، آمریکا و اوکراین وجود ندارد، اما رئیس جمهور روسیه بارها تأکید کرده که برای چنین مذاکراتی آماده است.

وی افزود تماس‌های روسیه و آمریکا درباره اوکراین متوقف نشده و به دیدار ۲۳ سپتامبر سرگئی لاوروف و مارکو روبیو اشاره کرد که حل‌وفصل بحران اوکراین یکی از محورهای آن بود.

ریابکوف همچنین گفت نقش محوری آمریکا در تأثیرگذاری بر کی‌یف و کشورهای اروپایی برای مسکو روشن است.

کد مطلب 6970956

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