به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تماس در قالب روسیه، آمریکا و اوکراین وجود ندارد، اما رئیس جمهور روسیه بارها تأکید کرده که برای چنین مذاکراتی آماده است.

وی افزود تماس‌های روسیه و آمریکا درباره اوکراین متوقف نشده و به دیدار ۲۳ سپتامبر سرگئی لاوروف و مارکو روبیو اشاره کرد که حل‌وفصل بحران اوکراین یکی از محورهای آن بود.

ریابکوف همچنین گفت نقش محوری آمریکا در تأثیرگذاری بر کی‌یف و کشورهای اروپایی برای مسکو روشن است.