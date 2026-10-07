به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ودوموستی با استناد به داده‌های مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم و ناتو گزارش داد که هزینه‌های نظامی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۶ با ۱۵ درصد افزایش به ۵۷۴ میلیارد یورو خواهد رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۱، ۱۰۳ درصد بیشتر است.

این رسانه روس نوشت: اروپا طی پنج سال هزینه‌های نظامی خود را ۲ برابر کرده است. نظامی‌سازی موجب افزایش کسری بودجه و بدهی دولت های اروپایی شده است

ودوموستی افزود: در مقیاس اقتصاد، سطح هزینه‌های نظامی در اروپا در سال جاری به ۲.۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، در حالی که این رقم پنج سال پیش ۱.۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این رقم تنها شامل هزینه‌های مستقیم دفاعی است. کشورهای عضو ناتو همچنین ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با زیرساخت‌های نظامی و امنیت اختصاص خواهند داد.

براساس این گزارش، برای تأمین هزینه‌های همه این اقدامات نظامی، مقام‌های اروپایی ناچار شده‌اند از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش بدهی دولت و هزینه‌های مربوط به خدمت بدهی و حتی کاهش هزینه‌های اجتماعی به جیب مردم دست ببرند.