علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از تغییرات جوی پیشروی استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل دادههای هواشناسی، از امشب سامانهای بارشی وارد منطقه شده و تا اواخر روز دوشنبه جو استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به ویژگیهای این سامانه افزود: فعالیت این موج ناپایدار بهصورت بارشهای متناوب باران همراه با وزش باد، رعد و برق و کاهش محسوس دمای روزانه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: شدت بارشها در روز یکشنبه بیشتر در مناطق شمالی و در روز دوشنبه در نیمه جنوبی استان پیشبینی شده است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای این سامانه تصریح کرد: احتمال آبگرفتگی معابر، وقوع رواناب، سیلابی شدن مسیلها و همچنین بارش تگرگ در برخی نقاط وجود دارد.
زورآوند همچنین به تشدید وزش باد اشاره کرد و گفت: از امشب و طی روز یکشنبه، وزش باد در برخی ساعات نسبتاً شدید خواهد بود و میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشد.
وی درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز بیان کرد: برای روز سهشنبه احتمال وقوع رگبارهای پراکنده بهویژه در مناطق شمالی استان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه تا جمعه، با تقویت شرایط پایدار، بهجز افزایش تدریجی دما و وزش باد ملایم در برخی ساعات، پدیده قابل توجهی در سطح استان پیشبینی نمیشود.
نظر شما