مقابله با پیامدهای گرد و غبار در کرمان نیازمند راهکارهای اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عراقی‌زاده، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به افزایش وقوع طوفان‌های گرد و غباری در استان کرمان طی سال‌های اخیر گفت: خشکسالی و کمبود بارندگی از دلایل اصلی افزایش این پدیده است و برای مقابله با آن باید علاوه بر تصمیم‌گیری درباره تعطیلی‌ها، منابع تولید گرد و خاک و وضعیت پوشش گیاهی نیز اصلاح شود.

وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس و ادارات تصمیم ساده‌ای نیست، افزود: ممکن است در نقطه‌ای گرد و غبار شکل بگیرد، اما چند ساعت بعد به مناطق دیگر برسد و غلظت آن به حدی نباشد که تعطیلی را ضروری کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمان با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره تعطیلی‌ها ناشی از ناهماهنگی یا کم‌کاری دستگاه‌ها نیست، بیان کرد: کارگروه مربوطه با حضور چهار عضو اصلی شامل هواشناسی، محیط زیست، مدیریت بحران و دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می‌شود و مدیریت بحران تصمیم نهایی را اعلام می‌کند.

عراقی‌زاده، ماندگاری شاخص آلودگی را یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری برای تعطیلی دانست و گفت: پیش‌بینی‌های هواشناسی بر اساس نقشه‌ها و داده‌های عددی انجام می‌شود و این پیش‌بینی‌ها در همه جای دنیا با درصدی از خطا و عدم قطعیت همراه هستند.

منشأ گرد و غبار شمال کرمان، کویر سمنان است

وی با اشاره به منشأ گرد و غبار در مناطق شمالی استان کرمان اظهار کرد: در سال‌های اخیر، گرد و غباری که شهرهای کرمان، رفسنجان، زرند و راور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از کویر سمنان منشأ می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمان افزود: شهرهای شمالی استان از بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و منطقه جازموریان تأثیر نمی‌پذیرند و منشأ گرد و غبار در این مناطق متفاوت است.

عراقی‌زاده، با بیان اینکه گرد و غبار در سال‌های اخیر به‌عنوان پدیده‌ای جدیدتر در استان کرمان مطرح شده است، گفت: برخی مناطق کشور از سال‌های گذشته با این پدیده مواجه بوده‌اند، اما در کرمان طی سال‌های اخیر شاهد افزایش طوفان‌ها و روزهای همراه با گرد و خاک هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای مقابله با این پدیده اظهار کرد: تعطیلی به‌ تنهایی راه چاره نیست و با توجه به افزایش سالانه روزهای گرد و غباری، باید برای اصلاح منابع تولید گرد و خاک و تقویت پوشش گیاهی تصمیمات مؤثرتری اتخاذ شود.

نبود رادار هواشناسی در مرکز و جنوب‌شرق کشور

مدیر کل هواشناسی استان کرمان، توسعه تجهیزات پیشرفته را از الزامات افزایش دقت پیش‌بینی‌ها دانست و افزود: استفاده از ابزارهایی مانند رادار می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند، اما تأمین و ورود این تجهیزات با توجه به شرایط کشور با دشواری‌هایی همراه است.

وی با اشاره به ضرورت جانمایی علمی رادارهای هواشناسی بیان کرد: در حال حاضر در مناطق مرکزی و جنوب‌شرق کشور رادار هواشناسی نداریم و سازمان هواشناسی پیگیر تأمین این تجهیزات است.

عراقی‌زاده، همچنین بر ضرورت توسعه شبکه ایستگاه‌های هواشناسی تأکید کرد و گفت: هرچه تعداد ایستگاه‌ها بیشتر باشد، امکان جمع‌آوری اطلاعات و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر فراهم می‌شود.

وی هزینه احداث هر ایستگاه هواشناسی را، به‌جز هزینه ساختمان، حدود هفت میلیارد تومان اعلام کرد.

فعالیت ۱۴۹ ایستگاه هواشناسی در استان کرمان

مدیرکل هواشناسی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۹ ایستگاه هواشناسی در کرمان فعال است و ایستگاه جوّ بالای کرمان نیز یکی از قدیمی‌ترین ایستگاه‌های هواشناسی کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه پوشش ایستگاه‌های هواشناسی در استان وضعیت مناسبی دارد، افزود: تنها در شهرستان تازه‌تأسیس گنبکی ایستگاه هواشناسی نداریم.

عراقی‌زاده، همچنین درباره وضعیت بارندگی استان کرمان گفت: در سال زراعی گذشته، از ابتدای مهرماه سال قبل تا ابتدای مهرماه امسال، میزان بارندگی در استان کرمان بیش از حد نرمال و میانگین بلندمدت بوده است.

خالی بودن ۴۰ درصد پست‌های سازمانی هواشناسی کرمان

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی هواشناسی استان کرمان اظهار کرد: اعتبارات این مجموعه استانی است و اعتبار ملی در اختیار نداریم.

مدیرکل هواشناسی استان کرمان تأکید کرد: توسعه ایستگاه‌های هواشناسی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و تقویت نیروی انسانی می‌تواند به بهبود جمع‌آوری اطلاعات و افزایش دقت پیش‌بینی‌های جوی در استان کمک کند.

عراقی زاده، با اشاره به چالش‌های نیروی انسانی و تجهیزات هواشناسی استان کرمان گفت: در چند سال اخیر، فعالیت مجموعه بیشتر معطوف به حفظ وضع موجود بوده و توسعه قابل‌توجهی در این حوزه نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از تجهیزات هواشناسی وارداتی است، افزود: تغییرات نرخ ارز مشکلات زیادی برای تأمین و جایگزینی تجهیزات ایجاد کرده و نوسازی ادوات مورد نیاز را دشوار ساخته است.

عراقی‌زاده، کمبود نیروی انسانی را از دیگر مشکلات این مجموعه دانست و گفت: به دلیل پایین بودن دستمزدها، جذب و نگه‌داشت نیروهای متخصص در مجموعه‌های تخصصی دشوار است و در حال حاضر حدود ۴۰ درصد پست‌های سازمانی هواشناسی استان کرمان خالی است.