سالاری: تکمیل زنجیره فرش کرمان، راهبرد احیای آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، در حاشیه سی‌وسومین نمایشگاه فرش ایران در تهران و در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت احیای صنعت فرش استان کرمان گفت: تکمیل زنجیره فرش، تقویت بازار خرید و فروش و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، مسیر بازگشت فرش کرمان به جایگاه واقعی خود است.

وی افزود: اقلیم کرمان ظرفیت مناسبی برای اجرای کامل زنجیره فرش دارد و برای احیای این صنعت باید همه حلقه‌های زنجیره از تولید تا بازار را تکمیل کرد.

سالاری ادامه داد: برندسازی، شناسنامه‌دار کردن فرش، توسعه بافت سفارشی و ارائه تسهیلات به خریداران از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق بازار و احیای فرش کرمان کمک کند.

وی ادامه داد: حمایت از فرش‌بافان از طریق بیمه، تأمین مواد اولیه مرغوب و توسعه رشته‌های تخصصی فرش نیز باید در برنامه احیای این صنعت مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر اولویت بازار تصریح کرد: ابتدا باید بازار خرید فرش کرمان را تقویت و ساماندهی کنیم و سپس با تکیه بر تقاضای ایجادشده، به سمت توسعه تولید و تکمیل زنجیره فرش حرکت کنیم.