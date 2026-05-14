امام جمعه گناوه: توجه جدی به تحکیم بنیان خانواده و فرزندآوری ضروری است

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته ملی جمعیت اظهار کرد: موضوع جمعیت، صرفاً یک مقوله آماری یا اداری نیست، بلکه از مؤلفههای اساسی اقتدار ملی و آیندهسازی در جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود و نقش بنیادینی در مسیر تحقق اهداف کلان کشور دارد.
امام جمعه و رئیس قرارگاه جمعیت شهرستان گناوه با بیان اینکه برخورداری از جمعیت جوان، پویا و متعهد از سرمایههای اصلی هر جامعه است، افزود: جامعهای که از نیروهای جوان، خلاق و اهل تلاش بهرهمند باشد، مسیر توسعه، امنیت و پیشرفت خود را با قدرت بیشتری طی خواهد کرد.
وی گفت: همانطور که بارها در فرمایشات رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) نیز تأکید شده است، مسئله جمعیت و فرزندآوری، راهبرد حیاتی برای جلوگیری از بحران پیری و حفظِ نشاط، بالندگی و قدرت دفاعی و اقتصادی کشور و توجه به امر فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، اقدامی ضروری برای جلوگیری از روند سالمندی است.
رئیس قرارگاه جمعیت شهرستان گناوه با اشاره به چالشهای ناشی از کاهش نرخ رشد جمعیت گفت: روند رو به کاهش جمعیت جوان و افزایش سالمندی، هشداری جدی برای آینده کشور است و لذا از آحاد مردم به ویژه مسئولان مربوطه انتظار می رود اجرای برنامههای حمایتی، تسهیلگری در ازدواج آسان، تقویت خدمات اجتماعی و معیشتی و رفع موانع فرهنگی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
وی با بیان اینکه جمعیت جوان و مؤمن سرمایه بنیادین پیشرفت کشور است، ادامه داد: خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی اما بنیادیترین بستر تربیتی در جامعه اسلامی است و سرمایهگذاری برای تقویت این نهاد، سرمایهگذاری برای ساخت آیندهای پایدار و مقتدر در نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب میشود.
حجتالاسلام رکنی حسینی همچنین بر نقش رسانهها و مجموعههای فرهنگی در تغییر نگرشها نسبت به فرزندآوری تأکید کرد و گفت: امروز بیش از گذشته نیاز است که باور عمومی نسبت به اهمیت فرزند و نقش آن در استحکام خانواده و جامعه تقویت شود.
امام جمعه گناوه در پایان ابراز امیدواری کرد که با اهتمام همه دستگاهها، خانوادهها و فعالان فرهنگی، نسلهای آینده این سرزمین نسلی مؤمن، توانمند و خدمتگزار اسلام و ایران باشند.
