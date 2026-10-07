به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سلطانی و مهدی حسن‌پور دادستان‌های عمومی و انقلاب قم و یزد در نشست مجمع نمایندگان ملت مبعوث که با حضور بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قم برگزار شد، حضور پیدا کردند.



سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم و حسن‌پور نیز دادستان عمومی و انقلاب یزد در این نشست در کنار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به طرح دیدگاه‌های مرتبط با حوزه قضایی در جریان بررسی موضوعات مختلف پرداختند.



مجمع نمایندگان ملت مبعوث در این نشست، مسائل و موضوعات مهم و مبتلابه مردم را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد و اعضای آن با تمرکز بر مسائل کشور، راهکارهای مختلف برای مواجهه با مشکلات را به بحث گذاشتند.



بخش مهمی از این مباحث در قالب کارگروه‌های تخصصی دنبال شد و اعضای مجمع در این کارگروه‌ها به بررسی موضوعات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع مسائل پرداختند.



از جمله محورهای مورد بررسی در نشست مجمع نمایندگان ملت مبعوث موضوع مسکن بود که در کنار موضوعات اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.



وضعیت بازار ارز و ارزش پول ملی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود و اعضای مجمع ابعاد مختلف این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دادند.



همچنین موضوع حقوق و دستمزد از دیگر محورهای نشست دو روزه مجمع نمایندگان ملت مبعوث بود و دیدگاه‌ها و راهکارهای مرتبط با این حوزه در کارگروه‌های تخصصی مورد توجه قرار گرفت.



موضوع عفاف و حجاب نیز در بخش دیگری از مباحث این نشست مورد بررسی قرار گرفت و اعضای مجمع درباره این موضوع اجتماعی و فرهنگی به تبادل نظر پرداختند.



اعضای مجمع نمایندگان ملت مبعوث در جریان این نشست تلاش کردند مسائل مطرح‌شده را در قالب کارگروه‌های تخصصی بررسی و راهکارهای عملیاتی خود را برای رفع مشکلات ارائه کنند.



قرار است نتایج مباحث مطرح‌شده و راهکارهای ارائه‌شده پس از جمع‌بندی، در اختیار مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد تا دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست به مسئولان مربوطه منتقل شود.



این حضور همچنین فرصتی برای تبادل نظر درباره موضوعاتی بود که با حقوق عمومی و مطالبات مردم ارتباط دارد و دیدگاه‌های قضایی در مباحث اجتماعی و فرهنگی نشست مورد توجه قرار گرفت.



نشست دو روزه مجمع نمایندگان ملت مبعوث در قم با حضور بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قالب کارگروه‌های تخصصی در آن مورد بررسی قرار گرفت.