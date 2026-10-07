به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله دهدشتی عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری بیان کرد: یک‌ماه پس از آغاز کار بنده در شهرداری، جنگ ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی آغاز شد و این فضا بر کشور و به تبع آن استان خوزستان حاکم شد که بر بسیاری از موضوعات اثرگذار بود.

شهردار اهواز گفت: در این شرایط موضوع اقتصاد در شهرداری به مراتب آشکارتر تحت تأثیر قرار گرفت، چرا که درآمد شهرداری از محل عوارض بهای خدمات، عوارض ساختمانی، عوارض آلایندگی و فروش املاک تأمین می‌شد، اما با وقوع جنگ و توقف ساخت‌وسازها، این درآمدها دچار مشکل شد.

وی ادامه داد: همچنین هدف قرار گرفتن تأسیسات، فولاد و پتروشیمی‌ها، برخی نیازمندی‌های ساختمانی را تحت‌الشعاع قرار داد و توقف زنجیره تولید پتروشیمی‌ها، منجر به تأثیر منفی بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی شد که شاید در خوزستان بیشتر از سایر استان‌ها مشاهده شد. فروش املاک نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت.

شهردار اهواز با بیان اینکه حقوق پرسنل پیش از اسفند حدود ۶۵۰ میلیارد تومان بود، تصریح کرد: در اسفندماه سهم خوزستان از عوارض آلایندگی یک هزار میلیارد و سهم شهرداری ۲۰۰ میلیارد تومان شد که با هزینه‌های شهرداری همخوانی نداشت.

دهدشتی با اعلام اینکه شهرداری‌ها طی ایام جنگ در کنار نیروهای مسلح نقش اول را داشتند، عنوان کرد: تاب‌آوری و جلوگیری از توقف خدمت مهم بود؛ در حوزه امدادرسانی، آتش‌نشانی، خدمات موتوری، بسیج و آرامستان باید خدمات‌رسانی صورت می گرفت و در آن بازه زمانی، در هر نقطه‌ای که مورد اصابت قرار می‌گرفت، شهرداری از اولین دستگاه‌هایی بود که اگر اجازه ورود پیدا می کرد در محل حاضر می‌شد.

وی افزود: همچنین جبران خسارت‌های جزئی شهروندان در ایام جنگ به شهرداری واگذار شد که کار ارزیابی و بازسازی آن در دستور کار قرار گرفت.

شهردار اهواز با بیان اینکه امروز شهرداری‌های کشور با بحران مالی مواجه هستند، تصریح کرد: شهرداری اهواز ۵.۵ همت بدهی به پیمانکاران حوزه عمرانی دارد. حداقل ۵۰ درصد از هزینه پروژه‌های گذشته از جمله پل راهنمایی و رانندگی باقی‌مانده و جمعی از پیمانکاران پیگیر مطالبات به حق خود هستند؛ البته ما بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید داشته‌ایم.

وی افزود: روزی که روی کار آمدم، چک‌های شهرداری بسته بود و قریب به ۱۸۵ میلیارد تومان پرداخت کردیم تا بتوانیم این موضوع را مرتفع کنیم. همچنین طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ اوراقی خریداری شده بود که بخش زیادی از بدهی آن‌ها و همچنین حدود دو همت احکام قضایی قطعی سنوات گذشته، کار را برای مدیریت شهری سخت کرده است.

دهدشتی در خصوص آب‌های سطحی بیان کرد: طرح جامع جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی در سال ۱۴۰۰ طراحی و شروع به اجرا شده است. در آن مقطع ۶ همت برای اجرای کامل طرح پیش‌بینی شده بود، اما اخیراً اعلام شده که هفت درصد پیشرفت داشته است، در حالی که امروز حداقل ۳۰ همت برای اجرای طرح نیاز است که قطعاً از امکانات داخلی شهرداری خارج است و باید از تأمین اعتبار ملی استفاده شود.

شهردار اهواز در خصوص حادثه آتش‌سوزی ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ در پارکینگ طالقانی که منجر به حریق سه طبقه و سوختن حدود ۶۲ ماشین شد، گفت: قرارداد خوبی بین سازمان پایانه‌ها و بهره‌بردار بسته شده بود اما ایراداتی وجود داشت؛ به طور مثال پایان کار و تأییدیه ایمنی وجود نداشت. در رأی دادگاه ۷۰ درصد شهرداری مقصر شناخته شده و خسارت‌های درآمدی نیز به شهرداری وارد شد. در حال حاضر مقاوم‌سازی و پایدارسازی اولیه انجام شده و مقاوم‌سازی اصلی که هزینه سنگینی خواهد داشت، در دستور کار است.

وی با بیان اینکه در حوزه حمل‌ونقل عمومی به لحاظ شاخص وضعیت خوبی نداریم، تصریح کرد: امروز مجوز وزیر کشور برای قرارداد قطار شهری صادر شده که باید فرآیند واگذاری به پیمانکار جدید انجام شود. تعدادی اتوبوس بدون مراسم وارد شده و ۵۵۰ میلیارد تومان از اوراق باقی‌مانده را آزاد خواهیم کرد تا اتوبوس خری

داری کنیم.