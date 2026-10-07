https://mehrnews.com/x3dgwZ ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ کد مطلب 6971327 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماع شبانه بندرعباس- مردم بندرعباس با حضور در اجتماع شبانه بر لزوم استقامت و پایداری تأکید کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6971327 کپی شد مطالب مرتبط دانشکده شهرداری بندرعباس تاسیس میشود اجتماع بزرگ بسیجیان در بندرعباس عزاداری شبانه در ساحل بندرعباس آبگرفتگی محدود برخی منازل در بندرعباس اطلس کودکان برای شهر بندرعباس آماده می شود برچسبها بندرعباس هرمزگان اجتماع مردمی
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