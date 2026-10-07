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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماع شبانه

پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماع شبانه

بندرعباس- مردم بندرعباس با حضور در اجتماع شبانه بر لزوم استقامت و پایداری تأکید کردند.

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کد مطلب 6971327

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