به گزارش خبرنگار مهر، تخریب زندان رجایی‌شهر پس از سال‌ها فعالیت این مجموعه در کرج، اکنون موضوع تعیین تکلیف اراضی آن و سهم شهر کرج از این زمین را به یکی از مباحث مدیریت شهری تبدیل کرده است.

علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شهری شورای شهر کرج، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: پس از تخریب زندان رجایی‌شهر، ۴۰ درصد اراضی این مجموعه سهم شهر کرج و ۶۰ درصد باقی‌مانده متعلق به تهران و سازمان زندان‌هاست.

وی همچنین اظهار کرد: زندان رجایی‌شهر پیش از این متعلق به تهران و سازمان زندان‌ها بود و تخریب آن با پیگیری مسئولان قضایی و مدیریت استان البرز انجام شد.

وی افزود: از رئیس کل دادگستری استان البرز، رئیس قوه قضائیه و استاندار البرز برای پیگیری و تحقق تخریب این زندان قدردانی می‌کنیم.

سهم ۶۰ درصدی کرج از اراضی زندان رجایی‌شهر

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شهری شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه مالکیت بخش باقی‌مانده همچنان متعلق به سازمان زندان‌هاست، گفت: پس از تخریب زندان و تغییر کاربری اراضی، ۶۰ درصد زمین در قالب سرانه‌های شهری به کرج اختصاص پیدا می‌کند و ۴۰ درصد آن در اختیار تهران و سازمان زندان‌ها باقی می‌ماند.

رحیمی ادامه داد: برای این اراضی مصوبه کمیسیون ماده ۵ وجود دارد و بخشی از آن امکان ساخت واحدهای مسکونی دارد، اما تمام زمین نمی‌تواند به ساخت‌وساز اختصاص یابد و سهم سرانه‌های خدماتی شهر باید مطابق ضوابط شهرسازی تأمین شود.

وی بیان کرد: معابر، فضای سبز، پارک، کاربری‌های فرهنگی، ورزشی و مذهبی از جمله سرانه‌هایی است که باید در فرآیند تفکیک و اجرای طرح برای شهر کرج در نظر گرفته شود.

عضو شورای شهر کرج گفت: تغییر کاربری این زمین به معنای آن نیست که تمام عرصه در اختیار مالک برای ساخت‌وساز قرار گیرد، بلکه بخشی از زمین بر اساس ضوابط شهرسازی برای تأمین خدمات عمومی شهر اختصاص می‌یابد.

رحیمی تأکید کرد: با تخریب زندان رجایی‌شهر، این مجموعه دیگر کاربری زندان ندارد و در صورت اجرای ساخت‌وساز مسکونی نیز باید زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز ساکنان آینده منطقه از جمله معابر و فضای سبز تأمین شود.