به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن عسکری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خانواده شهدای شاغل در شهرداری سنندج،با تجلیل از خانواده شهدای شاغل در شهرداری، با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام ملی، اظهار کرد: برای مقابله با تهدیدات و هجمه‌های دشمنان، باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه کرده و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس، این شهدا و رزمندگان بودند که از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند و در برابر ارتش صدام که شرق و غرب از آن حمایت می‌کردند، ایستادگی کردند و آنها ۳۴ روز در خرمشهر در برابر دشمن تا بن دندان مسلح مقاومت کردند.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در ادامه سخنان خود بر ادامه‌دار بودن جنگ تأکید کرد و گفت: جنگ ما همچنان ادامه دارد و امروز درگیر جنگ شناختی، فرهنگی، اقتصادی و روانی با دشمنان هستیم چراکه امام خمینی (ره) فرمودند جنگ ما جنگ حق و باطل است و این جنگ هیچ‌گاه پایان نخواهد یافت و امروز بیش از هر زمان دیگری باید هوشیار باشیم.

عسکری همچنین به اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر فشارهای خارجی اشاره کرد و افزود: در دوران دفاع مقدس، وحدت و همبستگی کلید پیروزی ما بود و امروز نیز باید با اتحاد و همدلی به جنگ‌های جدید دشمن پاسخ دهیم چرا که این وحدت تنها در ایام جنگ نظامی اهمیت ندارد، بلکه در هر شرایطی باید برای حفظ اتحاد و همبستگی ملت تلاش کنیم.

وی از شهرداری سنندج و شورای شهر برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تجلیل از خانواده‌های شهدای شاغل در شهرداری قدردانی کرد و گفت: این‌گونه برنامه‌ها پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت است و خانواده‌های شهدای ما ستون‌های استقامت و امنیت کشور هستند و باید همواره از آنان تقدیر کنیم.

عسکری تأکید کرد: همان‌طور که در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر، وحدت و همبستگی ما رمز پیروزی بود، اکنون نیز حفظ این اتحاد و تبعیت از رهبری، کلید عبور از بحران‌ها و مقابله با تهدیدات دشمن است.