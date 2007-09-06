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۱۵ شهریور ۱۳۸۶، ۲۰:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شهرک چاپ گامی مهم در پیشرفت صنعت چاپ است

شهرک چاپ گامی مهم در پیشرفت صنعت چاپ است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: امیدواریم شهرک قدم اول برای پیشرفت صنعت چاپ باشد.

محسن پرویز در حاشیه جشنواره صنعت چاپ در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود : ما اطلاعات مناسبی در مورد چاپخانه ها و صنعت چاپ کل کشور نداشتیم و امروز با تلاش هایی که انجام گرفته پایه و زمینه برنامه ریزی  وآگاهی از آنچه که در استان های مختلف وجود دارد فراهم شده است .
 
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز عملیات ساخت شهرک صنعتی چاپ تهران را روزی به یاد ماندنی دانست و گفت : با ایجاد این شهرک چشم انداز خود کفایی و گسترش صنعت چاپ در کشور محقق خواهد شد .
 
وی با بیان اینکه این شهرک مکانی برای ایجاد چاپخانه های کوچک و چاپخانه های متوسط است گفت : تا پیش از آغاز ساخت این شهرک هیچ مجوز جدیدی برای احداث چاپخانه صادرنمی شد که امیدواریم با توسعه آن امکان تولید و رقابت بیشتر فراهم شود .
 
پرویز با بیان اینکه برای سرمایه گذاری در این شهرک اولویت با کسانی است که در امر چاپ اشتغال دارند گفت : علاوه بر این از سرمایه گذاریهای جدید در این راستا هم استقبال می شود

کد مطلب 547173

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