شهرک چاپ گامی مهم در پیشرفت صنعت چاپ است

محسن پرویز در حاشیه جشنواره صنعت چاپ در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود : ما اطلاعات مناسبی در مورد چاپخانه ها و صنعت چاپ کل کشور نداشتیم و امروز با تلاش هایی که انجام گرفته پایه و زمینه برنامه ریزی وآگاهی از آنچه که در استان های مختلف وجود دارد فراهم شده است .



معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز عملیات ساخت شهرک صنعتی چاپ تهران را روزی به یاد ماندنی دانست و گفت : با ایجاد این شهرک چشم انداز خود کفایی و گسترش صنعت چاپ در کشور محقق خواهد شد .



وی با بیان اینکه این شهرک مکانی برای ایجاد چاپخانه های کوچک و چاپخانه های متوسط است گفت : تا پیش از آغاز ساخت این شهرک هیچ مجوز جدیدی برای احداث چاپخانه صادرنمی شد که امیدواریم با توسعه آن امکان تولید و رقابت بیشتر فراهم شود .



پرویز با بیان اینکه برای سرمایه گذاری در این شهرک اولویت با کسانی است که در امر چاپ اشتغال دارند گفت : علاوه بر این از سرمایه گذاریهای جدید در این راستا هم استقبال می شود