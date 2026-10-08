دوهندو: فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی باید میان موتورسواران نهادینه شود

سرگرد ابوذر دو هندو،در گفتکو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی در این زمینه، افزود: فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی باید به صورت مستمر در میان موتورسواران گسترش یابد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی به حفظ جان افراد کمک می‌کند، از موتورسواران خواست استفاده از کلاه ایمنی را در همه مسیرها جدی بگیرند.

وی ادامه داد: استفاده از این وسیله می‌تواند از موتورسواران در برابر آسیب‌های جدی حوادث رانندگی محافظت کند.

سرگرد دو هندو رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را از راه‌های کاهش حوادث دانست ، افزود: موتورسواران در حفظ سلامت خود و دیگران مسئول هستند

وی با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی در هر سفر می‌تواند از بروز پیامدهای جبران‌ناپذیر جلوگیری کند، از موتورسواران خواست پیش از حرکت، استفاده از کلاه ایمنی را به عادتی همیشگی تبدیل کنند.

به گزارش مهر،در راستای ترویج استفاده از تجهیزات ایمنی، ۱۵ کلاه ایمنی به موتورسواران اهدا شد.