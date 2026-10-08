خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دشتستان یکی از قطب‌های اصلی تولید خرما در استان بوشهر است و بخش قابل توجهی از اقتصاد و معیشت مردم این شهرستان با نخیلات و تولید این محصول گره خورده است.

در این میان، بخش سعدآباد از مناطق مهم نخیلات دشتستان محسوب می‌شود و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صنایع مرتبط با خرما دارد؛ ظرفیتی که در صورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند از مرحله تولید محصول خام عبور کرده و به شکل‌گیری زنجیره‌ای از فرآوری، بسته‌بندی، سورتینگ، نگهداری و تولید محصولات متنوع منجر شود.

ایجاد ناحیه صنعتی شهید سلیمانی در محدوده این بخش، یکی از طرح‌هایی است که می‌تواند بستر لازم برای استقرار این صنایع و ورود سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

مطالبه مردم برای راه‌اندازی ناحیه صنعتی شهید سلیمانی

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه خرما، راه‌اندازی ناحیه صنعتی شهید سلیمانی را از مطالبات مردم منطقه عنوان کرد و بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های آن تأکید کرد.

ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راه‌اندازی ناحیه صنعتی شهید سلیمانی دشتستان یک مطالبه مهم مردم است و باید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آن فراهم شود.

وی افزود: ایجاد این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران و راه‌اندازی واحدهای تولیدی را فراهم کند و به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما، افزایش تولید و ایجاد اشتغال در منطقه منجر شود.

رضایی تأکید کرد: دشتستان در تولید خرما ظرفیت بالایی دارد و باید با توسعه صنایع پایین‌دستی، از خام‌فروشی فاصله گرفته و ارزش افزوده بیشتری در داخل شهرستان ایجاد شود.

اعتبار زیرساخت‌های ناحیه صنعتی تأمین می‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تأکید بر حمایت از اجرای این طرح، ایجاد زیرساخت‌های مناسب را شرط اصلی برای ورود سرمایه‌گذاران و آغاز فعالیت واحدهای صنعتی دانست.

طهمورث لاهوتی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناحیه صنعتی شهید سلیمانی طرح مناسبی است و از اجرای آن حمایت می‌کنیم.

وی افزود: اعتبار لازم برای ایجاد زیرساخت‌های این ناحیه صنعتی تخصیص خواهد یافت و باید روند اجرای زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

لاهوتی اشکوری تصریح کرد: خیابان‌ها و شبکه‌های آب و برق این ناحیه باید وارد فرآیند مناقصه شود تا عملیات اجرایی زیرساخت‌ها هرچه سریع‌تر آغاز شود.

ظرفیت ۲۷ هکتاری برای تولید و اشتغال

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر نیز با اشاره به ظرفیت ناحیه صنعتی شهید سلیمانی، توسعه زیرساخت‌های آن را زمینه‌ساز استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی دانست.

سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناحیه صنعتی شهید سلیمانی در مساحتی حدود ۲۷ هکتار پیش‌بینی شده و می‌تواند نقش مهمی در تقویت تولید و اشتغال دشتستان داشته باشد.

وی افزود: باید برای توسعه این ناحیه کمک کنیم و زیرساخت‌های لازم را فراهم آوریم تا ظرفیت موجود برای استقرار واحدهای تولیدی و صنایع مرتبط با خرما مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه صنایع خرما نیازمند زیرساخت صنعتی است

فرماندار دشتستان نیز راه‌اندازی ناحیه صنعتی شهید سلیمانی را یک مطالبه مهم منطقه دانست و بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد زیرساخت‌های آن تأکید کرد.

احمد دشتی اظهار کرد: راه‌اندازی ناحیه صنعتی شهید سلیمانی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنایع خرما و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای این محصول در شهرستان باشد.

وی افزود: همه دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر برای تقویت زیرساخت‌های این ناحیه تلاش کنند تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران و راه‌اندازی واحدهای صنعتی فراهم شود.

عبور از خام‌فروشی با تکمیل زنجیره ارزش خرما

توسعه صنعت خرما در دشتستان تنها با افزایش میزان تولید محقق نمی‌شود و حلقه مهم این زنجیره، ایجاد صنایع فرآوری و تکمیلی در کنار مناطق تولید است. استقرار واحدهای سورتینگ، بسته‌بندی، فرآوری و تولید محصولات متنوع خرمایی می‌تواند ارزش افزوده این محصول را افزایش داده و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند.

در این میان، بخش سعدآباد با برخورداری از ظرفیت قابل توجه نخیلات، می‌تواند یکی از کانون‌های توسعه صنایع پایین‌دستی خرما در دشتستان باشد. نزدیکی محل تولید به واحدهای فرآوری نیز می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و زمینه شکل‌گیری زنجیره‌ای منسجم از تولید تا فرآوری و عرضه محصول را فراهم کند.

ناحیه صنعتی شهید سلیمانی دشتستان هنوز برای ورود به مرحله بهره‌برداری نیازمند تکمیل زیرساخت‌هایی همچون راه‌های دسترسی، خیابان‌ها، آب و برق و سایر خدمات است؛ موضوعی که تخصیص اعتبار و آغاز عملیات اجرایی آن را به گام نخست برای جذب سرمایه‌گذار تبدیل کرده است.

در صورت تحقق این زیرساخت‌ها، ناحیه صنعتی شهید سلیمانی می‌تواند از یک طرح زیرساختی به بستری برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال پایدار در دشتستان تبدیل شود.