به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ برتر وزنه‌برداری بزرگسالان باشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۵ در سالن شهدای ناو دنای فدراسیون به‌انجام رسید و با صدرنشینی چند وزنه‌بردار سپاهان در اوزان مختلف همراه شد تا طلایی‌پوشان در مجموع این هفته ۷۲۲ امتیاز به‌دست آورده و کماکان صدرنشین بمانند.

در دسته ۶۵ کیلوگرم، حافظ قشقایی با ثبت مجموع ۲۹۲ کیلوگرم در جایگاه نخست ایستاد. قشقایی در یک‌ضرب وزنه‌های ۱۲۰، ۱۲۴ و ۱۲۷ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد و در دوضرب نیز وزنه‌های ۱۵۰ و ۱۶۵ کیلوگرمی را به ثبت رساند؛ حرکت سوم وی با وزنه ۱۷۳ کیلوگرم با سه چراغ قرمز همراه شد. گفتنی‌ست در دسته ۷۰ کیلوگرم، سپاهان در هفته دوم نماینده‌ای نداشت.

در دسته ۷۵ کیلوگرم، رضا باغی با عملکردی موفق عنوان نخست را از آن خود کرد. باغی در یک‌ضرب سه وزنه ۱۳۷، ۱۴۱ و ۱۴۵ کیلوگرمی را با سه چراغ سفید و تأیید داوران مهار کرد و در دوضرب نیز ابتدا ۱۷۲ کیلوگرم را به ثبت رساند، حرکت دوم خود با وزنه ۱۷۹ کیلوگرم را انجام نداد و در حرکت سوم موفق به مهار ۱۸۰ کیلوگرم شد تا با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم در صدر این دسته قرار گیرد.

در دسته ۸۵ کیلوگرم، سپنتا حاکم‌زاده دیگر نماینده سپاهان بود که با مجموع ۳۳۴ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت. وی در یک‌ضرب وزنه‌های ۱۴۳ و ۱۵۰ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد و در حرکت سوم ۱۵۵ کیلوگرم را از دست داد. حاکم‌زاده در دوضرب نیز ابتدا ۱۷۲ و سپس ۱۸۴ کیلوگرم را مهار کرد، اما حرکت سوم وی با وزنه ۱۹۰ کیلوگرم موفقیت‌آمیز نبود. لازم به‌ذکر است حاکم‌زاده در این هفته به‌عنوان وزنه‌بردار رزرو سپاهان روی تخته رفت.

در دسته ۹۵ کیلوگرم، علی عالی‌پور بدون حضور روی تخته، با احتساب رکورد ۳۹۸ کیلوگرمی ثبت‌شده در بازی‌های ناگویا، صدرنشین این دسته شد.

در دسته ۱۱۰ کیلوگرم نیز دو نماینده سپاهان روی سکو رفتند. علیرضا معینی با مهار ۱۸۶ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۲۰۰ کیلوگرم در دوضرب، مجموع ۳۸۶ کیلوگرم را به ثبت رساند و به مقام دوم رسید. معینی در یک‌ضرب وزنه‌های ۱۷۵، ۱۸۱ و ۱۸۶ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد و در دوضرب، حرکت نخست خود را با ۲۰۰ کیلوگرم ثبت کرد و در حرکات ۲۱۰ و ۲۱۲ کیلوگرم موفق نبود.

فرهاد قلی‌زاده دیگر نماینده سپاهان در این دسته بود که با مجموع ۳۸۲ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت. قلی‌زاده در یک‌ضرب ۱۷۰ کیلوگرم را مهار کرد و در دو حرکت بعدی با وزنه‌های ۱۷۵ کیلوگرمی موفق نبود. در دوضرب نیز ۲۰۵ و ۲۱۲ کیلوگرم را به ثبت رساند و حرکت سوم خود با ۲۱۶ کیلوگرم را از دست داد.

در دسته فوق‌سنگین +۱۱۰ کیلوگرم نیز علیرضا یوسفی با مجموع ۴۲۷ کیلوگرم عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد. یوسفی در یک‌ضرب ۱۸۷ کیلوگرم را مهار کرد و در دوضرب نیز وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی را به ثبت رساند.

با مجموع عملکرد وزنه‌برداران، سپاهان در هفته دوم لیگ برتر وزنه‌برداری ۷۲۲ امتیاز به‌دست آورد. طلایی‌پوشان در هفته نخست نیز ۷۳۵ امتیاز کسب کرده بودند. استقلال نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده سپاهان در جدول امتیازی است که در هفته نخست ۶۸۶ و در هفته دوم ۶۹۴ امتیاز به‌دست آورده است.