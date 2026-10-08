تداوم وزش باد نسبتاً شدید در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا پایان هفته جاری آسمان استان قسمتی تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر خواهد بود. در این مدت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال خیزش گرد و خاک و غبار رقیق در برخی مناطق استان وجود دارد.

وی افزود: از اوایل هفته آینده نیز در پاره‌ای از نقاط استان رگبار باران همراه با رعد و برق مورد انتظار است.

نوروزی با اشاره به تأثیرات این شرایط جوی تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس مانند بیماران تنفسی، کودکان و سالمندان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت خروج، از ماسک مناسب استفاده کنند. همچنین رانندگان با احتیاط بیشتری تردد کنند، زیرا کاهش دید افقی ناشی از گرد و خاک می‌تواند خطرآفرین باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه توصیه کرد: کشاورزان و باغداران نسبت به محافظت از محصولات کشاورزی و دامداران نسبت به ایمن‌سازی محل نگهداری دام‌ها اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی نیز باید آمادگی لازم برای مواجهه با این شرایط را داشته باشند.