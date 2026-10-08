خبرگزاری مهر - گروه استان ها: امسال، بارش‌های زودهنگامش را مهمان ایلام کرده است؛ بارانی که پس از ماه‌ها خشکی، طراوت را به زمین‌های تشنه این دیار بازگردانده و کشاورزان و دامداران را به فردایی روشن‌تر امیدوار کرده است.

بارش‌های اوایل پاییز اما ویژگی متفاوتی دارند؛ این بارش‌ها برخلاف باران‌های آرام زمستانی، اغلب رگباری و همراه با رعد و برق هستند و می‌توانند در مدت کوتاهی شدت بگیرند و حتی در صورت تقویت نقطه‌ای، خطر آب‌گرفتگی معابر و سیلاب ناگهانی را به همراه داشته باشند.

آنچه امسال به اهمیت این بارش‌ها افزوده، پدیده اقلیمی «ال‌نینو» است؛ پدیده‌ای که هر چند سال یک‌بار در اقیانوس آرام استوایی شکل می‌گیرد و با تغییر الگوهای جوی، بر میزان و نحوه توزیع بارش در مناطق مختلف جهان از جمله ایران اثر می‌گذارد.

با توجه به شرایط پدیده ال‌نینو در سال جاری، کارشناسان از احتمال افزایش بارش‌ها در ماه‌های پیش‌رو خبر می‌دهند و همین موضوع، ضرورت توجه جدی به مدیریت منابع آبی و آمادگی برای مواجهه با بارش‌های سنگین را دوچندان کرده است.

در چنین شرایطی، مدیریت صحیح این بارش‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ از یک سو، کشاورزان منتظر این بارش‌ها هستند تا کشت پاییزه خود را آغاز کنند و از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی و امدادی باید آمادگی کامل را برای مواجهه با حوادث احتمالی داشته باشند تا خسارت‌ها به حداقل برسد.

بارش‌های پاییزی در ایلام؛ نویدبخش سالی پربارش

کارشناس هواشناسی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه بارشی از هفته گذشته وارد استان شد، اظهار داشت: بیشترین حجم بارش در شهرستان دره‌شهر و ایستگاه‌های اطراف آن به ثبت رسید؛ این بارش‌ها اگرچه در پهنه استان پراکنده بود، اما نشان داد که فصل پاییز امسال با سال‌های اخیر تفاوت دارد.

ساسان رستمی با بیان اینکه بارش‌های اوایل پاییز ماهیتی رگباری و نقطه‌ای دارند، تصریح کرد: این بارش‌ها گاهی در یک نقطه متمرکز و در بالادست جاری می‌شوند که همین ویژگی، خطر سیلاب ناگهانی را به همراه دارد و نیازمند احتیاط است.

رستمی با اشاره به پدیده ال‌نینو، خاطرنشان کرد: ال‌نینو پدیده‌ای اقلیمی است که در اقیانوس آرام استوایی شکل می‌گیرد و با تغییر الگوهای جوی، بر میزان و نحوه توزیع بارش در مناطق مختلف جهان از جمله ایران اثر می‌گذارد؛ امسال هم الگوهای بارشی نیمکره شمالی را دستخوش تغییر کرده است.

کارشناس هواشناسی استان در ادامه با بیان اینکه کارشناسان امیدوارند پاییز و زمستان امسال پربارش‌تر از سال‌های اخیر باشد، تصریح کرد: اگر این پیش‌بینی محقق شود، می‌تواند در جبران کمبود منابع آبی استان و احیای چشمه‌ها و سفره‌های زیرزمینی مؤثر باشد؛ بنابراین برای کشاورزان و دامداران ایلام که سال‌ها با خشکسالی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، اهمیت حیاتی دارد.

وی با اشاره به اینکه همین بارش‌های زودهنگام زنگ هشدار را نیز به صدا درآورده، خاطرنشان کرد: با صدور هشدار سطح زرد، از شهروندان خواسته‌ایم در روزهای بارانی از تردد در مسیل‌ها و مناطق کوهستانی خودداری کنند و کشاورزان محصولات برداشت‌شده خود را در جای امن قرار دهند.

رستمی گفت: ایلام امسال با پاییزی متفاوت روبه‌روست؛ پاییزی که اگرچه با پراکندگی و ناپایداری آغاز شده، اما می‌تواند نویدبخش سالی پربارش و پربرکت برای مردمان این سرزمین باشد؛ به شرط آنکه با آمادگی و مدیریت صحیح، از این نعمت الهی به بهترین شکل بهره برد.

خسارت به مزارع استان ایلام در پی بارش های اخیر

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع بارندگی شدید، تگرگ و وزش باد شدید، روند بررسی و ارزیابی خسارات وارده به مزارع استان از جمله در شهرستان دره شهر از امروز آغاز شده است.

علیرضا طولابی با اشاره به اینکه کارشناسان با حضور در اراضی کشاورزی و انجام بازدیدهای میدانی، وضعیت مزارع کشت‌های تابستانه از جمله برنج، ماش، کنجد و سایر محصولات را از نزدیک مورد بررسی قرار می‌دهند، تصریح کرد: این بازدید با هدف بررسی آثار و تبعات بارندگی شدید، تگرگ و وزش باد بر محصولات کشاورزی و همچنین برآورد میزان خسارت وارده انجام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت جمع‌آوری دقیق اطلاعات و شناسایی مناطق و مزارع آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: برآورد کارشناسی میزان خسارت، نقش مهمی در جبران بخشی از زیان کشاورزان و برنامه‌ریزی برای حمایت از آنان دارد و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه بارش‌های رگباری و تگرگ در این فصل از سال، می‌توانند در مدت کوتاهی خسارات سنگینی به بار آورند، تصریح کرد: کشاورزان و دامداران باید نسبت به این شرایط جوی هوشیار باشند و با رعایت نکات ایمنی، از بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری کنند و محصولات برداشت‌شده خود را در مکان‌های امن نگهداری کنند.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام در ادامه با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی، همه مسئولان باید پای کار باشند، گفت: مدیریت بحران، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید با آمادگی کامل، در کنار کشاورزان و دامداران قرار بگیرند؛ چرا که اطلاع‌رسانی به موقع درباره وضعیت جوی و هشدارهای هواشناسی، نقش مهمی در کاهش خسارات دارد و باید جدی گرفته شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه دره‌شهر یکی از قطب‌های کشاورزی استان ایلام محسوب می‌شود و معیشت بسیاری از خانوارهای منطقه به این بخش وابسته است، گفت: تلاش می‌شود تا با هماهنگی دستگاه‌های استانی، اقدامات لازم برای حمایت از کشاورزان خسارت‌دیده در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود و هیچ کشاورزی در این شرایط تنها نماند.

آماده‌باش کامل مدیریت بحران ایلام/ شهروندان از تردد در مسیل‌ها خودداری کنند

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: با توجه به احتمال تداوم ناپایداری‌های جوی در مناطق مختلف، تیم‌های عملیاتی و دستگاه‌های اجرایی در آماده‌باش کامل قرار دارند؛ تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز نیز در نقاط مختلف استان مستقر شده تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

علی‌محمد پاکدل‌نژاد با اشاره به اینکه بارش‌های رگباری پاییزی می‌توانند در مدت کوتاهی شدت بگیرند و خطر سیلاب ناگهانی را به همراه داشته باشند، از شهروندان خواست: با توجه به شرایط جوی، از توقف و تردد غیرضروری در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام وقوع رعدوبرق نیز از حضور در ارتفاعات و مناطق باز پرهیز نمایند؛ در صورت مشاهده هرگونه حادثه هم مراتب را فورا به سامانه‌های امدادی اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

پاکدل‌نژاد با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی و امدادی پای کار هستند، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی به موقع از طریق رسانه‌های رسمی انجام می‌شود و شهروندان باید اخبار را تنها از منابع معتبر پیگیری کنند و به شایعات توجه نکنند؛ چراکه انتشار اخبار نادرست، علاوه بر ایجاد نگرانی، می‌تواند روند امدادرسانی را نیز مختل کند.

وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در ماه‌های پیش‌رو، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان ایلام در زمره مناطق تأثیرپذیر از پدیده ال‌نینو معرفی شده، برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت رواناب‌ها و پیشگیری از خسارات احتمالی انجام شده و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام در پایان با تأکید بر لزوم همکاری و احتیاط مردم، گفت: رعایت نکات ایمنی نقش مهمی در کاهش خسارات دارد و با همکاری و همراهی هم، این شرایط را با کمترین خسارت پشت سر خواهیم گذاشت.

بارش‌های پاییزی، نعمتی ارزشمند برای استان ایلام محسوب می‌شود که می‌تواند کمبود منابع آبی را جبران کند، اما استفاده بهینه از این ظرفیت، نیازمند آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و همکاری و احتیاط شهروندان است و تنها با همدلی و رعایت نکات ایمنی می‌توان از این فرصت بهره برد و از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کرد.